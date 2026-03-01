Conoscere per decidere in libertà, dibattito pubblico sul referendum costituzionale

Home

1 Marzo 2026

In vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, a Livorno si terrà un incontro pubblico di approfondimento dal titolo “Conoscere per decidere in libertà”, promosso dalle associazioni Il Pentagono, Circolo di Cultura Politica “G. E. Modigliani” e Circolo “L. Einaudi”.

Al centro del dibattito il quesito referendario relativo alle “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, tema che sta animando il confronto politico e istituzionale a livello nazionale.

L’iniziativa si svolgerà in Piazza Manin 8, presso il Nuovo Circolo Amici dell’Opera “Galliano Masini”, ed è aperta al pubblico con prenotazione obbligatoria.

Un confronto a più voci

A introdurre e moderare il dibattito sarà il professor Carlo Fusaro, docente dell’Università di Firenze, che guiderà il confronto tra i relatori chiamati a illustrare le posizioni favorevoli e contrarie alla riforma.

A sostegno del No interverranno il dottor Massimo Mannucci, sostituto procuratore di Livorno, e il dottor Salvatore Nasca, già dirigente del Ministero della Giustizia.

Per il Sì prenderanno la parola il professor Stefano Ceccanti, docente universitario, e l’avvocato Marco Talini, della Camera Penale di Livorno.

Informarsi per scegliere

L’obiettivo dell’iniziativa, spiegano i promotori, è offrire ai cittadini un’occasione di approfondimento pluralista su un tema complesso e di rilevanza costituzionale, mettendo a confronto competenze giuridiche e punti di vista differenti.

L’ingresso è gratuito ma è richiesta la prenotazione al numero 348-8876692 oppure scrivendo all’indirizzo email del Circolo Modigliani.

Un appuntamento pensato per favorire un voto consapevole in vista della consultazione referendaria di marzo.