Consegna del Basco Amaranto, 171 nuovi paracadutisti per la Brigata Paracadutisti “Folgore”.

19 Dicembre 2024

Si è svolta a Pisa, presso il Centro Addestramento di Paracadutismo, la cerimonia di consegna del basco amaranto a 171 neo paracadutisti, alla presenza di numerosi parenti ed ospiti, fra i quali il “padrino” del corso, il 1° Graduato Domenico Mancini, in servizio presso il 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore” in Livorno, decorato con la Medaglia d’Oro per le Vittime del Terrorismo per il servizio prestato in Afghanistan nel 2009.

I neo Paracadutisti, che entrano così a far parte della gloriosa schiera della Brigata Paracadutisti “Folgore”, hanno indossato l’agognato copricapo, simbolo delle aviotruppe, su ordine del Comandante del Centro, Colonnello Antonio D’Agostino: “servite la Patria con coraggio, onore e diuturno impegno, meritatevi il rispetto di voi stessi e dei Paracadutisti che sono al vostro fianco. Indossate il basco!”.

La maggior parte di questi Volontari, dopo 12 settimane di addestramento presso i Reggimenti Addestramento Volontari (RAV), sono giunti a Pisa al Centro Addestramento Paracadutismo (CAPAR), dove hanno frequentato prima il corso fucilieri, seguito dal modulo integrativo per aviotruppe per un complessivo di ulteriori 10 settimane.

Successivamente hanno affrontato l’impegnativo modulo di addestramento all’aviolancio con fune di vincolo ed effettuato gli aviolanci per il conseguimento della qualifica di paracadutista militare.

Il centro Addestramento di Paracadutismo di Pisa (CAPAR) è l’Ente dell’Esercito Italiano deputato alla formazione del personale appartenente alle aviotruppe, alle unità specialistiche della Difesa con capacità aviolancistica e ai Corpi Armati dello Stato. Garantisce l’efficienza di tutto il materiale aviolancistico della Difesa, e la capacità di aviorifornimento in Patria e all’estero.

​Il CAPAR si compone di un Battaglione Addestrativo e di un Battaglione Aviorifornimenti, e ospita al suo interno il Museo delle Aviotruppe oltre la sezione Paracadutismo del Reparto Attività Sportive dell’Esercito, assoluta eccellenza in ambito Nazionale ed Internazionale, detentrice di numerosi titoli nazionali e mondiali.

