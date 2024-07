Home

Consegna diplomi Scuola del Popolo CGIL: un faro di integrazione e inclusione a Livorno

8 Luglio 2024

8 Luglio 2024

Consegna diplomi Scuola del Popolo CGIL: un faro di integrazione e inclusione a Livorno

Livorno, 8 luglio – Consegna diplomi Scuola del Popolo CGIL: un faro di integrazione e inclusione a Livorno

Con la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al corso base di italiano per migranti, si è concluso il primo ciclo di lezioni della Scuola del Popolo della CGIL; un progetto che si erge come simbolo di inclusione e integrazione sociale. L’evento, svoltosi presso la sede della CGIL di Livorno, ha segnato un momento di grande significato per la comunità locale.

La conoscenza della lingua italiana è fondamentale per ogni percorso di inclusione sociale. La Scuola del Popolo CGIL si è posta l’obiettivo di fornire ai cittadini stranieri gli strumenti linguistici di base necessari per interagire efficacemente con la popolazione locale e per facilitare la loro permanenza sul territorio italiano. Questo progetto rappresenta un passo cruciale verso la costruzione di una società più inclusiva e coesa.

La Cgil a fine del corso esprime un ringraziamento particolare che va a Licia Mataresi, coordinatrice del progetto. Il suo impegno ela sua dedizione sono stati fondamentali per la riuscita di questa iniziativa. La CGIL esprime gratitudine anche a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del corso, dimostrando che la collaborazione e la solidarietà possono fare la differenza nella vita delle persone.

Il successo del ciclo di lezioni è solo l’inizio. La Scuola del Popolo CGIL ripartirà a settembre con nuovi progetti di integrazione e formazione, continuando a lavorare per abbattere le barriere linguistiche e culturali che ostacolano la piena partecipazione dei migranti alla vita sociale ed economica del nostro Paese.

Questo progetto non solo fornisce competenze linguistiche, ma rappresenta anche un ponte verso la comprensione reciproca e la convivenza pacifica. In un mondo sempre più globalizzato, iniziative come questa sono essenziali per promuovere la coesione sociale e il rispetto delle diversità.

La Scuola del Popolo CGIL di Livorno dimostra che l’integrazione è possibile attraverso l’educazione e il dialogo. Fornendo ai migranti gli strumenti necessari per integrarsi, la CGIL non solo migliora la loro qualità della vita, ma arricchisce anche l’intera comunità, promuovendo valori di inclusione e solidarietà. Con lo sguardo rivolto al futuro, la CGIL continua il suo impegno per un mondo più giusto e accogliente, dove ogni individuo ha l’opportunità di contribuire e prosperare.

