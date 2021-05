Home

Cronaca

Consegna effetti pazienti covid, cambiano gli orari

Cronaca

29 Maggio 2021

Consegna effetti pazienti covid, cambiano gli orari

Ospedale di Livorno, dal 3 giugno nuovo orario per il servizio di consegna degli effetti personali per i pazienti Covid

Livorno 29 maggio 2021

Da giovedì 3 giugno l’attività servizio di consegna degli effetti personali ai degenti Covid assicurato al piano terra dell’ingresso dell’ospedale di Livorno sarà assicurato dal lunedì al sabato esclusivamente con orario compreso tra le 10 e le 12.

È stata eliminata la fascia pomeridiana in considerazione del ridotto, e in diminuizione, numero di pazienti Covid attualmente ricoverati.

Ricordiamo che il servizio era stato attivato in considerazione delle necessarie limitazioni di accesso dovute alle normative anti Covid e prevede la consegna di effetti personali di dimensioni e peso limitati come biancheria, occhiali, telefoni, ricariche ecc.

È importante che gli oggetti siano consegnati in busta separata e ben in evidenza rispetto agli indumenti.

Si raccomanda di non consegnare oggetti di valore o alimenti non confezionati. Nelle buste dovranno essere indicati in modo evidente nome, cognome, data di nascita del degente ed il reparto di ricovero

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin