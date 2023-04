Home

14 Aprile 2023

Livorno 14 aprile 2023 – Consegnata la Moby Fantasy, partirà dalla Cina e arriverà a Livorno

Il cantiere cinese Guangzhou Shipyard ha consegnato a Moby il traghetto di nuova generazione Moby Fantasy.. Alla cerimonia in Cina erano presenti personalmente Achille Onorato, amministratore delegato, e Matteo Savelli, a.d. di Toremar e di Porto Livorno 2000.

Moby Fantasy, con la sua Balena Blu dipinta sulla fiancata, partirà dalla Cina nei prossimi giorni e attraverserà due oceani per giungere poi nel Mediterraneo dove entrerà in servizio sulla rotta Olbia-Livorno. Con i suoi 237 metri di lunghezza per 32 di larghezza e una stazza lorda di 69.500 tonnellate la Moby Fantasy è il traghetto passeggeri più grande finora costruito a livello mondiale, con una capacità di 3.000 passeggeri e 3.850 metri lineari di carico rotabile.

Moby Fantasy è stata ideata secondo i più elevati standard di sostenibilità adottando dotazioni e tecnologie all’avanguardia che mirano alla tutela dell’ambiente e alla transizione energetica ed ecologica con l’obiettivo di abbattere al massimo le emissioni. La nuova ammiraglia green è il primo traghetto al mondo ad ottenere la certificazione EEDI3 con un risparmio in termini di emissioni di oltre il 50% rispetto ai traghetti tradizionali impiegati su linee analoghe.

La Moby Fantasy si contraddistingue, infatti, per un’elevata capacità di trasporto che permette di ospitare a bordo circa 2300 passeggeri e accogliere circa 1300 auto e per le sue caratteristiche tecniche che ne facilitano il risparmio di combustibile ed una conseguente riduzione dell’inquinamento.

È dotata di circa 400 cabine e di servizi di bordo di assoluta qualità che renderanno la traversata un vero e proprio momento di svago, di divertimento e di relax.

Due Bar, di cui uno esterno, un Bistrot, un Ristorante à la carte e poi un’area dedicata ai bambini sono la risposta alle esigenze dei passeggeri. Il gioco di colori prevalentemente tenui degli arredi, trasmettono spensieratezza e senso di quiete e fanno da sfondo ad un luogo suggestivo ma allo stesso tempo accogliente per il passeggero.

Con Moby Fantasy torna sulla livrea la Balena Blu, storico simbolo di Moby.

La nave è operativa per la Sardegna sulle corse Livorno-Olbia-Livorno a partire dalla seconda metà del mese di maggio 2023.

