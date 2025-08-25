Home

25 Agosto 2025

Livorno 25 agosto 2025 Consegnata una pergamena al velista Antonio Gasperini reduce dalla conquista del terzo posto ai Waszp Games

Il sindaco Luca Salvetti ha consegnato questa mattina ad Antonio Gasperini, giovane velista livornese, una pergamena quale riconoscimento per la conquista del terzo posto a Weymouth in Gran Bretagna ai Waszp Games.

L’evento si è svolto in Sala Cerimonie alla presenza dei familiari del giovane atleta.

Di seguito il testo dell’attestato:

“Hai solcato le acque britanniche con talento, determinazione e passione, portando in alto la bandiera amaranto in una competizione di altissimo livello. Il tuo risultato è motivo di orgoglio per tutta la città di Livorno e un esempio di ispirazione per le nuove generazioni di velisti”.