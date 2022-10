Home

Sport

Basket

Consegnate le Borse Sportive Drass – Pallacanestro Don Bosco, bella cerimonia nel palazzo comunale. I nomi dei premiati

Basket

6 Ottobre 2022

Consegnate le Borse Sportive Drass – Pallacanestro Don Bosco, bella cerimonia nel palazzo comunale. I nomi dei premiati

Livorno 6 ottobre 2022 – Consegnate le Borse Sportive Drass – Pallacanestro Don Bosco, bella cerimonia nel palazzo comunale

E’ stata davvero una bella cerimonia, quella svoltasi nella mattinata di oggi nella splendida location della Sala Cerimoniale del comune di Livorno, nella quale sono state consegnate le Borse Sportive Drass – Pallacanestro Don Bosco, riservate agli atleti più meritevoli delle compagini giovanili rossoblu.

Un appuntamento ormai diventato una piacevole tradizione nell’ambito del movimento sportivo labronico, anche per la grande attenzione che la Pallacanestro Don Bosco riserva non soltanto al rendimento sul parquet, ma anche a quello scolastico.

Durante la cerimonia, tenuta davanti ad un folto pubblico, sono intervenuti il Sindaco di Livorno, Luca Salvetti, il Delegato provinciale del CONI, Gianni Giannone, l’Amministratore Delegato della Pallacanestro Don Bosco, Marco Andromedi, il Presidente della FIP Toscana, Massimo Faraoni, ed il dottor Gianni Donolo, in rappresentanza della Drass, la nota azienda che da oltre un decennio è al fianco della Pallacanestro Don Bosco.

Sono stati proprio il dottor Donolo, il Sindaco Salvetti ed il Delegato Coni Provinciale Giannone a consegnare le Borse Sportive Drass-Don Bosco ai ragazzi, ai quali vanno i più sinceri ed affettuosi complimenti di tutta la Pallacanestro Don Bosco, di seguito indicati:

I premiati:

– Squadra Under 13 Silver: Mattia Mantellassi

– Nicola Rossi: Squadra Under 14 Elite

– Squadra Under 15 Eccellenza: Matteo Biagiotti

– Daniele Della Bella: Squadra Under 17 Silver

– Squadra Under 17 Eccellenza: Giacomo Santini

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin