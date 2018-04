Consegnate le carrozzine da basket e da piscina vinte con il concorso Penny

Nel pomeriggio di ieri, sabato 28 aprile, si è svolta la consegna di quattro carrozzine per lo sport dei disabili, due carrozzine da basket e due per fare la doccia in piscina.

Alla cerimonia di consegna eraano presenti la vice sindaco Stella Sorgente, Maurizio Melis (presidente della TDS), ed i rappresentanti del Penny Market e dell’Ortopedia Michelotti

La società sportiva TDS – Toscana disabili sport onlus grazie all’assegno di tremila euro vinto grazie alla raccolta di 8000 punti del concorso Penny, partenza e via ha presentato le quattro carrozzine acquistate.

Le carrozzine acquistate permetteranno ai ragazzi disabili dell’associazione di poter disputare le partite di pallacanestro; le carrozzine per la piscina invece, oltre a servire agli iscritti della TDS, saranno a disposizione di tutti i disabili che andranno alla piscina comunale. Maurizio Melis, presidente della società ha annunciato la volontà di acquistare una ulteriore carrozzina per la doccia in piscina da utilizzare nell’altra struttura comunale.