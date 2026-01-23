Home

Consegnati in Prefettura gli attestati Basic Life Support and Defibrillation

23 Gennaio 2026

Livorno 23 gennaio 2026 Consegnati in Prefettura gli attestati Basic Life Support and Defibrillation

Il Prefetto di Livorno, alla presenza della Presidente della SVS Marida Bolognesi e del Direttore Francesco Cantini, ha consegnato ai dipendenti della Prefettura che hanno proficuamente svolto il corso di Basic Life Support and Defibrillation gli attestati che certificano la capacità di utilizzo del defibrillatore semi-automatico esterno.

In questa occasione il Prefetto ha espresso la sua soddisfazione nel vedere che la maggior parte dei dirigenti, funzionari e assistenti della Prefettura ha aderito al corso per diventare esecutori del BLSD Adulto e Pediatrico per Laici.

A tal riguardo la Presidente della SVS ha dichiarato: “Abbiamo accolto più che volentieri la richiesta del Prefetto di tenere questo importante corso di formazione BLSD. Mi preme sottolineare il fatto che l’istanza è nata dal desiderio del personale laico di avere una formazione adeguata all’utilizzo di questo presidio fondamentale, a soccorso di tutti i cittadini. È imprescindibile avere, nella nostra comunità, persone consapevoli e formate, sulle quali fare affidamento, nell’interesse di tutti.”

Dionisi ha dichiarato: “Sono molto contento che questo corso abbia riscosso un così largo consenso, perché rappresenta un importante gesto di volontariato, segno di una grande sensibilità da parte del personale. Sapere che i miei collaboratori sono molto attenti ai bisogni della comunità mi rende fiero, in quanto sono sicuro che saranno un valido supporto per affrontare i problemi della città di cui la Prefettura si occupa quale Ufficio del Governo nella Provincia. Un sentito ringraziamento va, inoltre, a SVS, sempre sollecito nel rispondere alle esigenze del territorio e dei suoi enti esponenziali”.