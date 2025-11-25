Home

Consegnato all’orafo Federico Martini l’attestato di Maestro Artigiano

25 Novembre 2025

Consegnato all’orafo Federico Martini l’attestato di Maestro Artigiano

Livorno 25 novembre 2025 Consegnato all'orafo Federico Martini l'attestato di Maestro Artigiano

Il presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda ha consegnato, nella sede livornese della CCIAA l’attestato di ‘Maestro Artigiano’ all’orafo Federico Martini di Livorno.

Quella di Maestro Artigiano è una qualifica che viene rilasciata dalla Camera di Commercio, dopo aver verificato i requisiti stabiliti dalla legge regionale sull’artigianato artistico e tradizionale, acquisito anche il parere favorevole della Commissione regionale per l’artigianato toscano – CRAT. Viene attribuita a chi ha un’adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio di un’impresa artigiana, un adeguato grado di capacità professionale, desumibile dai titoli acquisiti e un’elevata capacità all’insegnamento del mestiere. Il riconoscimento è tappa essenziale per ottenere l’accreditamento dell’attività come Bottega Scuola.

“E’ sempre un orgoglio conferire la qualifica di Maestro Artigiano – ha dichiarato il presidente della Camera Riccardo Breda – Questo attestato non solo riconosce un percorso professionale di eccellenza, fatto di dedizione e alta competenza tecnica e artistica, ma premia anche la volontà di trasmettere il proprio sapere. Il Maestro Artigiano è un patrimonio fondamentale per il tessuto imprenditoriale del nostro territorio: è il custode di un’arte, come quella orafa, che deve essere proiettata nel futuro attraverso la formazione di nuovi artigiani e lo sviluppo di tecniche innovative.”

“Mi onora molto ricevere la qualifica di Maestro Artigiano: da sempre nella nostra attività familiare svolgiamo con passione e cura questo mestiere, coniugando l’antica arte orafa con la modernità – è il commento di Federico Martini – La cosa a cui tengo maggiormente è poter insegnare la mia maestranza e formare le nuove generazioni: ho constatato che tanti ragazzi sono interessati ad apprendere questa professione e spero di poter contribuire a tramandare le mie conoscenze”.

Federico Martini è titolare del laboratorio orafo di famiglia Martini Gioielli in Borgo Cappuccini a Livorno, specializzato nella produzione, lavorazione e riparazione di metalli preziosi. Ha respirato l’arte orafa fin dall’infanzia e ha imparato i primi segreti del mestiere osservando e aiutando il padre. La sua attività si colloca nel settore artistico e tradizionale, ha investito nell’aggiornamento e nella specializzazione, combinando la maestria artigiana con le competenze moderne. Tra i suoi titoli di studio figurano diplomi IGI Antwerp (International Gemological Institute) per la conoscenza delle pietre preziose, oltre a competenze tecniche nell’uso di software di grafica e del laser per la lavorazione orafa. Ha collaborato con il Liceo Cecioni di Livorno dove ha svolto attività di formazione nell’ambito dell’insegnamento del design orafo.

