Consegnato all’orafo Federico Martini l’attestato di Maestro Artigiano
Livorno 25 novembre 2025 Consegnato all’orafo Federico Martini l’attestato di Maestro Artigiano
Il presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda ha consegnato, nella sede livornese della CCIAA l’attestato di ‘Maestro Artigiano’ all’orafo Federico Martini di Livorno.
Quella di Maestro Artigiano è una qualifica che viene rilasciata dalla Camera di Commercio, dopo aver verificato i requisiti stabiliti dalla legge regionale sull’artigianato artistico e tradizionale, acquisito anche il parere favorevole della Commissione regionale per l’artigianato toscano – CRAT. Viene attribuita a chi ha un’adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio di un’impresa artigiana, un adeguato grado di capacità professionale, desumibile dai titoli acquisiti e un’elevata capacità all’insegnamento del mestiere. Il riconoscimento è tappa essenziale per ottenere l’accreditamento dell’attività come Bottega Scuola.
“E’ sempre un orgoglio conferire la qualifica di Maestro Artigiano – ha dichiarato il presidente della Camera Riccardo Breda – Questo attestato non solo riconosce un percorso professionale di eccellenza, fatto di dedizione e alta competenza tecnica e artistica, ma premia anche la volontà di trasmettere il proprio sapere. Il Maestro Artigiano è un patrimonio fondamentale per il tessuto imprenditoriale del nostro territorio: è il custode di un’arte, come quella orafa, che deve essere proiettata nel futuro attraverso la formazione di nuovi artigiani e lo sviluppo di tecniche innovative.”
“Mi onora molto ricevere la qualifica di Maestro Artigiano: da sempre nella nostra attività familiare svolgiamo con passione e cura questo mestiere, coniugando l’antica arte orafa con la modernità – è il commento di Federico Martini – La cosa a cui tengo maggiormente è poter insegnare la mia maestranza e formare le nuove generazioni: ho constatato che tanti ragazzi sono interessati ad apprendere questa professione e spero di poter contribuire a tramandare le mie conoscenze”.
Federico Martini è titolare del laboratorio orafo di famiglia Martini Gioielli in Borgo Cappuccini a Livorno, specializzato nella produzione, lavorazione e riparazione di metalli preziosi. Ha respirato l’arte orafa fin dall’infanzia e ha imparato i primi segreti del mestiere osservando e aiutando il padre. La sua attività si colloca nel settore artistico e tradizionale, ha investito nell’aggiornamento e nella specializzazione, combinando la maestria artigiana con le competenze moderne. Tra i suoi titoli di studio figurano diplomi IGI Antwerp (International Gemological Institute) per la conoscenza delle pietre preziose, oltre a competenze tecniche nell’uso di software di grafica e del laser per la lavorazione orafa. Ha collaborato con il Liceo Cecioni di Livorno dove ha svolto attività di formazione nell’ambito dell’insegnamento del design orafo.