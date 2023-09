Home

28 Settembre 2023

Consigli di Zona a iniziativa politica pro Salvetti, Rifondazione: “forzatura che in nome di un opportunismo di parte squalifica i Consigli come strumento di partecipazione democratica”

Livorno 28 settembre 2023 – Consigli di Zona a iniziativa politica pro Salvetti, Rifondazione: “forzatura che in nome di un opportunismo di parte squalifica i Consigli come strumento di partecipazione democratica”

“I consigli di zona sono un’altra cosa

Una lista elettorale che sostiene la ricandidatura di Luca Salvetti a Sindaco di Livorno tiene una iniziativa con “la partecipazione dei Consigli di Zona della città Livorno”.

I CdZ sono degli organismi istituzionali (così sono definiti sul sito del Comune e nel regolamento istitutivo):

In che senso “partecipano” a una iniziativa di questo tipo?

Partecipano tutti i loro membri? Tutti i loro presidenti?

Chi partecipa lo fa sulla base di un mandato ufficiale del proprio Consiglio?

La dicitura della locandina sembra francamente fuori luogo.

Se uno o due o dieci consiglieri di zona legittimamente decidono di partecipare a iniziative politiche, sono loro a partecipare in qualità di consiglieri, non i Consigli di cui fanno parte.

Si mettano in locandina i loro nomi e cognomi e la qualifica di consiglieri. Altrimenti, è come se di una iniziativa a cui legittimamente partecipino uno o due o dieci consiglieri comunali si dicesse che “partecipa il Consiglio Comunale”.

Questa locandina sembra frutto di una forzatura che in nome di un opportunismo di parte squalifica i Consigli come strumento di partecipazione democratica; forse qualcuno vorrebbe usarli come proprio “ruzzino”. Ma i Consigli di Zona sono un’altra cosa”.

Marco Chiuppesi

Segretario Federazione Livornese Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

