28 Giugno 2022

Consigli di Zona e voto extracomunitari, Romiti: “il PD farà votare anche chi ha commesso gravi delitti” (Video)

Romiti: "Follia buonista del PD livornese"

Livorno 28 giugno 2022

L’intervento del consigliere comunale Andrea Romiti (Fratelli d’Italia) sul nuovo regolamento dei Consigli di Zona (Ex circoscrizioni).

Il consigliere Romiti è contrario al voto che il PD vuole concedere agli extracomunitari per poter eleggere ed essere eletti nelle “nuove circoscrizioni”. Tra le lamentele di Romiti il voto e l’eleggibilità degli extracomunitari che hanno commesso reati

Andrea Romiti (FdI):

“Il PD nei nuovi Consigli di Zona vuole dare il diritto di voto e di eleggibilità anche agli extracomunitari.

Noi non ci stiamo e non tollereremo questa scelta che va contro i dettami della Costituzione, la quale prevede il diritto di voto ai cittadini italiani maggiorenni e anche ai cittadini europei residenti solo per le elezioni amministrative”.

“Follia buonista del PD livornese.

Il PD per dare il voto agli extracomunitari nei Consigli di Zona farà votare anche chi ha commesso gravi delitti.

Il PD richiama il requisito dell’iscrizione nelle liste elettorali ma sarà richiesto solo agli italiani, perché gli extracomunitari ne sono esclusi.

Per chi non lo sapesse chi ha pene superiori ai 5 anni oppure ha una pena accessoria di interdizione dai Pubblici Uffici viene sospeso dal diritto di voto e quindi cancellato dalle liste elettorali”.

