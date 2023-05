Home

Cronaca

Consigli di Zona, il sindaco Salvetti e la vice Camici hanno incontrato i neo eletti

Cronaca

17 Maggio 2023

Consigli di Zona, il sindaco Salvetti e la vice Camici hanno incontrato i neo eletti

Livorno, 17 maggio 2023 – Nel pomeriggio di ieri, nella Sala del Consiglio Comunale, il sindaco Luca Salvetti, la sua vice Libera Camici, gli altri membri della giunta e la dirigente del settore Istruzione e Partecipazione Michela Casarosa, hanno incontrato i membri neo eletti dei Consigli di Zona, i nuovi organismi di rappresentanza articolati su base territoriale istituiti dal Comune di Livorno per facilitare il rapporto tra la cittadinanza e l’amministrazione e per favorire una più larga ed efficace partecipazione, aggregazione e consultazione su materie di interesse locale.

Nel corso dell’incontro agli intervenuti è stato illustrato il percorso formativo che l’Amministrazione Comunale intende promuovere nei confronti dei consiglieri eletti.

Intanto nei vari Consigli di Zona proseguono le riunioni di insediamento, nel corso delle quali verranno eletti il Presidente e il Vicepresidente.

Di seguito le sedi che ospiteranno i nuovi organismi:

Zona 1: Casalp presso la sede della Polizia Municipale a Shangay, Zona 2: via delle Acciughe I piano

Zona 3: via degli Asili 47 – Centro Sociale Anziani, Zona 4: via Toscana 40, Zona 5: CRED – via Caduti del Lavoro, 26, Zona 7: Circolo Nautico Quercianella

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin