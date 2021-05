Home

24 Maggio 2021

Consigli di zona, la soddisfazione di La Comba e Vitulano

Livorno 24 Maggio 2021

Le liste Civiche Per Livorno Insieme (La Comba) e Livorno in Comune (Vitulano) sui consigli di zona:

L’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Livorno all’unanimità dell’atto di indirizzo per “un nuovo modello di partecipazione per un rinnovato impegno civico”, pone la prima pietra per la costruzione di una rete di forme istituzionali di condivisione dinamica della vita amministrativa della città.

La Prima di tali forme di partecipazione sarà quella dei Consigli di zona, uno dei principali punti programmatici condivisi con il Sindaco Luca Salvetti e le liste che lo hanno sostenuto nell’ultima campagna elettorale, e che noi di Per Livorno Insieme e Livorno in Comune, accomunati alle ultime regionali dalla partecipazione nella lista Sinistra Civica Ecologista, abbiamo considerato un obiettivo fondamentale da porre al centro dell’agenda della buona politica di questa amministrazione.

I Consigli di zona, la cui storia a Livorno risale agli anni sessanta, rappresentano certamente uno dei muri portanti di un’architettura democratica nella quale i consigli comunali, giunta e Sindaco sono il pilastro fondamentale, che trova pieno raccordo con la base della cittadinanza attiva non attraverso iniziative estemporanee ma con strumenti democraticamente istituiti, come succede in molte città già da anni.

Il percorso che si apre con l’atto consiliare di oggi, arricchito certamente anche dall’unanime approvazione dei consiglieri di tutte le forze politiche, dovrà raccogliere e concretizzare i contributi di tutti, per arrivare a realizzare un vero strumento di raccordo tra l’amministrazione e le realtà dei diversi ambiti territoriali della città e di questa in un suo insieme armonico, dando così pieno sviluppo alle potenzialità di integrazione sociale, urbane, culturali del vivere collettivo livornese.

