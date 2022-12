Home

Consigli di Zona, lunedì 19 dicembre ore 17.00 incontro a Villa Fabbricotti

18 Dicembre 2022

Consigli di Zona, lunedì 19 dicembre ore 17.00 incontro a Villa Fabbricotti

Livorno 18 dicembre 2022 – Consigli di Zona, lunedì 19 ore 17.00 incontro a Villa Fabbricotti

Lunedì 19 dicembre ore 17.00 ultimo incontro del 2022, a Villa Fabbricotti, per informare la cittadinanza sul percorso partecipativo volto alla creazione dei Consigli di Zona, nuovi organismi istituzionali che possano facilitare il contatto e il confronto tra l’Amministrazione e la cittadinanza.

Dopo anni di vuoto, dovuto all’abolizione nel 2014 delle Circoscrizioni, si punta infatti alla creazione, con elezioni in programma nel mese di marzo 2023, di nuovi strumenti per la partecipazione decentrata, dal taglio operativo e pratico e con una impostazione meno politica di quanto fossero le vecchie Circoscrizioni, appunto.

Cosa sono i consigli di zona e cosa faranno:

sono organismi che faciliteranno il rapporto tra la cittadinanza e l’Amministrazione attraverso diverse modalità e strumenti:

partecipazione a commissioni consiliari permanenti in cui si trattano argomenti relativi alla zona;

organizzazione di incontri con sindaco, assessori e consiglieri comunali per trattare temi di interesse della zona;

promozione di patti di collaborazione;

raccolta di proposte e di segnalazioni di criticità da sottoporre all’Amministrazione;

promozione e potenziamento della rete dei soggetti attivi nelle varie zone (i Consigli non si sostituiscono alle realtà esistenti).

I Consigli di Zona saranno 7 e raccoglieranno i 36 quartieri di Livorno, raggruppati secondo criteri di popolazione e vicinanza.

Quercianella è stata definita come una zona a sé stante tenendo conto della posizione geografica.

I Consigli di Zona rimarranno in carica per 5 anni e saranno composti; da un Presidente e un Vicepresidente (eletti dal Consiglio) e da un Consiglio (eletto dai cittadini) composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 17 consiglieri in base alla popolazione della zona. Tutti gli organi svolgeranno la loro attività a titolo gratuito.

Per ulteriori informazioni consultare la sezione dedicata ai consigli di zona su questo sito nell’area tematica “Il Comune” (https://www.comune.livorno.it/comune/consigli-zona) oppure scrivere a: partecipazionedecentrata@comune.livorno.it

