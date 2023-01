Home

Consigli di zona, una mappa interattiva per capire a quale far riferimento per candidarsi e votare

20 Gennaio 2023

Consigli di zona, una mappa interattiva per capire a quale far riferimento per candidarsi e votare

Livorno 20 gennaio 2023 – Consigli di zona, una mappa interattiva per capire a quale far riferimento per candidarsi e votare

Proseguono le attività e gli incontri che porteranno alle elezioni per la costituzione dei Consigli di Zona, i nuovi organismi istituzionali che potranno facilitare il contatto tra l’amministrazione centrale e la cittadinanza attraverso modalità e strumenti nuovi.

Nella sezione del sito del Comune dedicata ai Consigli di Zona, a questo link http://www.comune.livorno.it/cdzmappa/#10/43.5067/10.1555 è stato reso disponibile il servizio di ricerca del quartiere e del Consiglio di Zona tramite indirizzo, con una mappa interattiva che consente ai cittadini di capire, a seconda del quartiere di residenza, a quale consiglio far capo per candidarsi e votare.

Si ricorda che le elezioni per questi nuovi organismi di partecipazione decentrata, regolamentati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 847 del 30/12/2022 , si terranno nella prossima primavera dal 27 marzo al 2 aprile 2023.

Possono votare per i Consigli di Zona i cittadini italiani e stranieri residenti nella zona per cui votano, che abbiano compiuto sedici anni e che non siano interdetti al voto secondo la legge. Gli stranieri non comunitari devono essere residenti in Italia da almeno 5 anni.

Per gli stranieri sono in arrivo volantini e una comunicazione mirata in numerose lingue (inglese, francese, arabo, ucraino).

Può candidarsi chi ha diritto al voto e non si trovi in condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità.

Ci si può candidare nel quartiere di residenza o, in alternativa, nel quartiere in cui svolge attività lavorativa o associativa.

La candidatura deve essere sostenuta da un minimo di 25 elettori residenti nella zona per la quale il candidato si presenta.

I Consigli di Zona saranno 7, che raccolgono i 36 quartieri di Livorno, raggruppati secondo criteri di popolazione e vicinanza.

Quercianella è stata definita come una zona a sé stante tenendo conto della posizione geografica.

I Consigli di Zona rimarranno in carica per 5 anni e saranno composti da un Presidente e un Vicepresidente (eletti dal Consiglio) e da un Consiglio (eletto dai cittadini) .

Tutti gli organi svolgeranno la loro attività a titolo gratuito.

L’ELENCO DEI CONSIGLI DI ZONA

Il Consiglio di Zona 1 comprende i quartieri Corea, La Cigna, Porta a Terra, Shangay, Sorgenti, Bastia-Fiorentina, Torretta .

Consiglio di Zona 2 comprende i quartieri Benci, Centro, Garibaldi, Gorgona, Magenta, Pontino, San Marco, Venezia.

Il Consiglio di Zona 3 comprende Cappuccini, Fabbricotti, San Jacopo, Porta a Mare .

Consiglio di Zona 4 comprende Coteto, Leccia, Sughere, Limoncino, Salviano, Scopaia, Collinaia, Valle Benedetta .

Il Consiglio di Zona 5 comprende Antignano, Ardenza, La Rosa, Montenero, Castellaccio .

Consiglio di Zona 6 comprende Stazione, Colline, Ospedale .

Il Consiglio di Zona 7 comprende Quercianella.

