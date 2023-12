Consigli per gli acquisti: scegliere i negozi online più affidabili

Home

1 Dicembre 2023

Shopping – 1 dicembre 2023

Al giorno d’oggi, fare acquisti online è diventata la norma. Si tratta di un’attività pratica, veloce, conveniente e spesso anche divertente, poiché si ha a disposizione un numero enorme di negozi e merci tra cui scegliere. Si possono quindi acquistare prodotti da tutto il mondo, senza neppure uscire di casa. Con la popolarità degli acquisti online, sono però cresciuti anche i rischi ad essi associati. Come avviene spesso per le attività su Internet, anche con lo shopping si rischia di essere vittima di truffe e attacchi informatici. È quindi fondamentale imparare a riconoscere i campanelli d’allarme e proteggersi dai pericoli.

Inoltre, con lo shopping natalizio alle porte, imparare a proteggersi è più importante che mai. Ecco, quindi, alcuni consigli per scegliere i negozi online più affidabili ed evitare le truffe.

1. Verificare l’affidabilità il sito scelto

Mentre si cerca un regalo è facile imbattersi in negozi online apparentemente legittimi, ma la cui esistenza ha il solo scopo di danneggiare gli utenti, ad esempio impossessandosi delle loro informazioni personali. Per capire se un sito di acquisti è affidabile, si può procedere in diversi modi: verificando che ci siano dei recapiti per il contatto diretto, ed eventualmente chiamando per ottenere una conferma; verificando che al sito corrisponda un negozio realmente esistente e registrato; leggendo le recensioni su altri siti o piattaforme; controllando che il sito utilizzi un linguaggio chiaro e corretto.

2. Diffidare delle offerte troppo vantaggiose

Spesso è difficile ignorare offerte che promettono prodotti costosi a prezzi stracciati, soprattutto quando si devono fare regali a molte persone contemporaneamente. Bisogna però ricordare che spesso le offerte troppo vantaggiose non sono altro che specchietti per le allodole, ossia metodi per attirare ignare vittime e truffarle. Alcune volte le offerte nascondono link a siti malevoli o malware, altre volte sono truffe che promettono prodotti che non verranno mai consegnati dopo il pagamento. Quando si vede un’offerta troppo bella per essere vera, quindi, è meglio stare alla larga.

3. Assicurarsi di usare metodi di pagamento sicuri

Nella quasi totalità dei casi, fare acquisti in rete significa anche effettuare pagamenti online. Questo vuol dire che si dovrà inserire il numero della propria carta di credito e altre informazioni personali in un sito. Si tratta, ovviamente, di informazioni che potrebbero provocare danni ingenti se dovessero finire nelle mani di persone senza scrupoli. È quindi fondamentale assicurarsi che il negozio online in cui si effettuano i propri acquisti garantisca la massima sicurezza per i dati forniti. Ciò significa verificare che vengano usati metodi di pagamento sicuri e sistemi di crittografia avanzata.

4. Leggere termini e condizioni per gli acquisti

Un altro aspetto da non sottovalutare è quello dei termini e delle condizioni per gli acquisti. Anche se non si tratta di vere e proprie truffe, a volte queste condizioni sono molto restrittive e possono rendere spiacevole lo shopping. Ad esempio, un negozio online potrebbe non accettare resi e rimborsi, il che renderebbe molto complicato fare regali a chi non si conosce bene. In altri casi si potrebbero avere spese di spedizione molto alte, oppure essere richieste spese di sdoganamento non preventivate. Infine, è molto importante dare un’occhiata all’informativa sulla privacy di ogni sito che si visita, per assicurarsi che i propri dati non vengano usati per scopi diversi dall’acquisto di prodotti.

5. Usare una VPN

Quando si fa shopping su Internet è poi fondamentale proteggere la propria connessione, e non c’è metodo migliore dell’utilizzare una VPN online. Una rete privata virtuale è una rete che si occupa di collegare il computer (o un altro dispositivo) dell’utente a Internet, utilizzando un tunnel crittografato per il traffico. In questo modo, i dati inviati saranno protetti e non si correrà il rischio che vengano intercettati o rubati. Inoltre, una VPN permette anche di mascherare il proprio indirizzo IP, il che costituisce un’ulteriore barriera contro gli attacchi informatici. Le VPN sono molto utili non soltanto quando si fa shopping online, ma in generale ogni volta che si utilizza Internet.

