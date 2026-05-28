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Cronaca

Consiglio comunale, Salvetti chiarisce: “Il gemellaggio con Bat Yam è scaduto, non è più in essere”

Cronaca

28 Maggio 2026

Consiglio comunale, Salvetti chiarisce: “Il gemellaggio con Bat Yam è scaduto, non è più in essere”

Livorno 28 maggio 2026 Consiglio comunale, Salvetti chiarisce: “Il gemellaggio con Bat Yam è scaduto, non è più in essere”

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti interviene in Consiglio comunale sul tema del gemellaggio con la città israeliana di Bat Yam e chiarisce che il patto di amicizia tra le due città “è scaduto” nell’agosto 2025 e che, al momento, “non è in essere”.

La questione è stata affrontata durante un question time presentato dai gruppi di opposizione Primo Polo e Buongiorno Livorno, dopo il dibattito nato in città nelle ultime settimane in seguito agli eventi legati alla “Global Flotilla” e alle richieste di alcune forze politiche di interrompere i rapporti istituzionali con la città israeliana.

Nel corso del suo intervento, Salvetti ha voluto prima di tutto ribadire la posizione dell’amministrazione comunale sul conflitto in corso in Medio Oriente e sulle recenti vicende internazionali. “Mi dà l’occasione – ha dichiarato il sindaco – per la ferma condanna degli atti fatti dal governo israeliano e in primis dal ministro che abbiamo visto più volte porsi in maniera del tutto deprecabile, condannabile e inaccettabile nei confronti dei volontari che facevano parte della flottiglia, che sono stati fermati, trattenuti, imprigionati, picchiati e torturati”.

Salvetti ha poi ripercorso quanto avvenuto nelle recenti manifestazioni organizzate a Livorno sul tema della guerra e del traffico di materiale bellico. Il primo cittadino ha ricordato di aver partecipato personalmente a due iniziative pubbliche, sottolineando come l’amministrazione abbia sempre mantenuto una posizione netta “contro il genocidio a Gaza e contro l’atteggiamento criminale del governo Netanyahu”.

Il sindaco ha affrontato anche il tema del porto di Livorno e del transito di materiale bellico, spiegando come l’amministrazione abbia più volte scritto alla Prefettura e coinvolto l’Autorità di Sistema Portuale affinché venga rispettata la normativa che vieta il traffico di armi verso Paesi in guerra. “Purtroppo – ha ammesso – a livello internazionale c’è un sistema di aggiramento di questa normativa, perché basta una tappa intermedia in un Paese non in guerra per determinare poi un traffico di materiale bellico che arriva nelle zone di guerra”.

Entrando nel merito del gemellaggio con Bat Yam, Salvetti ha spiegato che il rapporto tra le due città risale al 1962 e nacque all’epoca per motivazioni economiche e commerciali. “Le due città si assomigliavano soprattutto per movimenti economici e sviluppo”

Il sindaco ha poi precisato che il rinnovo approvato nel 2015 aveva durata decennale e che quindi “il gemellaggio è scaduto nell’agosto del 2025”. “Non è sospeso – ha chiarito – perché non può essere sospeso: è scaduto”. Per un eventuale rinnovo sarà necessaria una nuova delibera del Consiglio comunale, come previsto dal regolamento approvato nel 2021.

Salvetti ha aggiunto inoltre che, da quanto emerso dagli atti, il patto non sarebbe mai stato formalmente firmato dai sindaci delle due città. “Molto probabilmente non è stato formalizzato”, ha spiegato.

Infine, il sindaco ha espresso una valutazione politica personale sul futuro del rapporto con Bat Yam: “La situazione internazionale attuale e tutte le azioni del governo criminale di Netanyahu richiedono una riflessione seria da parte nostra. Io la voglio fare anche personalmente sull’opportunità, in questo momento, di andare a fare un percorso di rinnovo del gemellaggio”.