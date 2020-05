Home

16 maggio 2020

Consiglio comunale, si parlerà di bonus autonomi e anticipazione cassa integrazione

Consiglio Comunale convocato per martedì 19 maggio alle ore 14.30

Livorno, 16 maggio 2019 – Il Consiglio comunale è stato convocato dal Presidente, Pietro Caruso, per il giorno martedì 19 maggio dalle ore 14.30 alle ore 20.30.

Questi gli argomenti inseriti nell’ordine dei lavori:

Comunicazioni del Presidente

Comunicazioni del Sindaco

Atto di indirizzo presentato dai consiglieri Bruciati e Barale: “Interventi a sostegno dei Comuni”

Atto d’indirizzo presentato dai consiglieri Mirabelli, Fenzi, Simoni, Talini, Tomei, Ferretti:

“L’emergenza covid-19 e le prospettive del Porto di Livorno. Occupazione, competitività e infrastrutture”

Mozione presentata dai consiglieri Sorgente, Vecce e Grassi:

“Anticipazione cassa integrazione e bonus autonomi da parte del comune”

Mozione presentata dai consiglieri Vaccaro, Pacciardi, Ghiozzi, Di Liberti e Perini: “Previsione, valorizzazione e riconoscimento attuativo dei De.Co – Prodotti di Denominazione Comunale”

Interpellanza presentata dal consigliere Romiti: “Consegna delle mascherine gratuite della regione Toscana con utilizzo di soldi pubblici”

Interpellanza presentata dai consiglieri Barale e Bruciati: “Situazione viadotti e ponti territorio livornese”

Mozione presentata dai consiglieri Vaccaro, Di Liberti, Perini e Ghiozzi:

“Per l’attivazione di un abbonamento a tariffa agevolata per i lavoratori e i titolari di attività commerciali”

Ordine del giorno presentato dal consigliere Tomei:

“Condanna degli atti vandalici ad oltraggio alla memoria dei caduti per la libertà dell’Italia e di tutte le vittime della violenza nazifascista accadute in Italia il 25 Aprile 2020 per la “Festa della Liberazione”. Emendamenti presentati dai consiglieri Ghiozzi, Vaccaro, Pacciardi, Di Liberti e Perini alla mozione “Condanna Atti vandalici…. 25 aprile…”

Mozione presentata dai consiglieri Mirabelli, Simoni, Talini, Sorgente, Ferretti, Girardi, Corniglia,Fenzi, Lucetti, Tomei, Nasca, Pritoni, Agostinelli, Bianchi e Cecchi:

“Centenario Fondazione PCI”

Interpellanza presentata dalla consigliera Trotta:

“Incidente scuolabus di Montenero, questione sicurezza mezzi ditta in appalto “Touristata s.n.c.” di Pescia e mancata riassunzione dell’autista in servizio il giorno dell’incidente”

Mozione presentata dai consiglieri Girardi, Cecchi, Mirabelli, Marengo, Fenzi, Lucetti, Agostinelli,Bianchi, Tornar, Simoni, Talini, Vivoli, Ferretti e Corniglia:

“Svolgimento della manifestazione Toscana Pride 2020 e iniziative volte a contrastare ogni forma di discriminazione in generale”

Mozione presentata dalla consigliera Sorgente:

“Controlli pratiche edilizie e conformità agli strumenti urbanistici degli immobili alluvionati e posti lungo i corsi d’acqua presenti sul territorio del comune di Livorno”

Mozione presentata dai consiglieri Cecchi, Marengo, Vivoli, Sassetti, Mirabelli, Ferretti, Fenzi,Semplici, Lucetti, Tomei, Nasca, Agostinelli, Bianchi, Tornar e Simoni: “Bullismi e cyberbullismi”

Mozione presentata dai consiglieri Ghiozzi, Vaccaro, Di Liberti e Pacciardi:

“Sostegno, incentivazione e promozione dell’apicoltura nel comune di Livorno”

Interpellanza presentata dai consiglieri Bruciati e Barale:

“Aggiornamenti su progetto Nuovo Ospedale di Livorno”

Interpellanza presentata dal consigliere Romiti:

“Riapertura dei cimiteri comunali nella fase 2 dell’emergenza Covid-19”

Atto d’indirizzo presentato dal consigliere Talini:

“Scuola Covid-19”

Mozione presentata dai consiglieri Simoni, Talini e Fenzi:

“Intitolazione di un luogo pubblico a Luis Sepùlveda”

Mozione presentata dai consiglieri Sorgente, Vecce e Grassi: “Controllo strutture accoglienza”

Mozione presentata dalla consigliera Trotta:

“Misure compensative per la crisi da emergenza Covid-19”

Ai sensi dell’art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la seduta si svolgerà in video conferenza, attraverso l’utilizzo della piattaforma Cisco Webex Meetings

La seduta potrà comunque essere seguita in diretta streaming accedendo al canale YouTube Consiglio Comunale Livorno