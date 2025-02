Home

Cronaca

Consiglio di Zona 5: i risultati della mappatura delle risorse per i giovani della zona sud di Livorno

Cronaca

21 Febbraio 2025

Consiglio di Zona 5: i risultati della mappatura delle risorse per i giovani della zona sud di Livorno

Livorno 21 febbraio 2025 Consiglio di Zona 5: i risultati della mappatura delle risorse per i giovani della zona sud di Livorno

Quanto le comunità sono a misura dei giovani?

Ha provato a scoprirlo il Consiglio di Zona 5 che sabato prossimo, 22 febbraio dalle ore 9.30 al Circolo della Pesca al moletto di Antignano, presenterà i risultati di un questionario distribuito tra cittadini e associazioni nei quartieri di Antignano, Ardenza, La Rosa, Montenero e Castellaccio.

Parteciperanno all’incontro il sindaco Luca Salvetti, l’assessore alle Politiche Giovanili Michele Magnani, Massimiliano Faraoni di Simurg Ricerche.

Il questionario è stato pensato all’interno del progetto “Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” ed ha voluto sondare quanto le nostre comunità siano a misura dei giovani e siano consapevoli e attente a questa componente così importante e delicata.

La finalità è stata dunque quella di capire cosa si sta facendo per i ragazzi nella zona compresa dal Consiglio 5 (le strutture, i servizi, i progetti), ma anche quella di costruire un’occasione di incontro con i cittadini per registrare idee, proposte, spunti, criticità, utili al raggiungimento dell’obiettivo ambizioso di contribuire a rendere la comunità sempre più adatta e accogliente al mondo giovanile.

Proprio per questo la mappatura è in divenire, non si esaurisce con questi risultati, essendo uno strumento di lavoro che accompagnerà l’attività del Consiglio di Zona anche in futuro, arricchendosi e completandosi.

Il Consiglio di Zona 5 ringrazia tutti i consiglieri che in prima persona si sono improvvisati intervistatori e Simurg, l’istituto di ricerca e analisi con maturata esperienza in questo campo che ha redatto, elaborato i quesiti e gestito il data base in modo gratuito e volontario, proprio a titolo di mero impegno civico.

Consiglio di Zona 5: i risultati della mappatura delle risorse per i giovani della zona sud di Livorno