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Cronaca

Consiglio di Zona 5: venerdì 24 aprile installazione della nuova targa dedicata a Uberto Mondolfi figura storica cittadina ed ex sindaco

Cronaca

23 Aprile 2026

Consiglio di Zona 5: venerdì 24 aprile installazione della nuova targa dedicata a Uberto Mondolfi figura storica cittadina ed ex sindaco

Livorno, 22 aprile 2026 Consiglio di Zona 5: venerdì 24 aprile installazione della nuova targa dedicata a Uberto Mondolfi figura storica cittadina ed ex sindaco

Il 24 aprile, alla vigilia delle celebrazioni della Liberazione, con il contributo del Consiglio di Zona 5, verrà installata la nuova targa marmorea dedicata a Uberto Mondolfi, figura centrale della storia cittadina ed ex sindaco di Livorno.

Nato a Livorno nel 1877, Uberto Mondolfi fu insegnante di lettere e uomo di vasta cultura, formatosi in ambito umanistico e vicino agli ideali democratici e socialisti che avrebbero segnato tutto il suo percorso pubblico. Stimato docente e intellettuale, legò sempre l’impegno politico a una forte attenzione per l’istruzione e per l’elevazione civile delle classi popolari.

Nel novembre del 1920 venne eletto sindaco di Livorno, divenendo il primo sindaco socialista della città. La sua amministrazione si collocò in una stagione di forti tensioni sociali e politiche, ma rappresentò il tentativo di dare risposte concrete ai bisogni popolari e di rinnovare la vita amministrativa cittadina nel segno della partecipazione democratica.

Quell’esperienza fu però travolta dall’ascesa dello squadrismo fascista. Nell’agosto del 1922, dopo ripetute intimidazioni e violenze, le squadre fasciste presero di mira il Palazzo Comunale e costrinsero Mondolfi e la sua giunta a lasciare il governo della città. La sua cacciata dal municipio segnò simbolicamente la fine dell’autonomia democratica livornese e l’inizio della sopraffazione autoritaria.

Negli anni successivi Mondolfi subì persecuzioni politiche, trasferimenti e pesanti difficoltà professionali e personali. Rimase tuttavia fedele ai propri ideali fino alla morte, avvenuta a Firenze nel 1941, lontano dalla sua Livorno.

La targa, realizzata con il contributo del Consiglio di Zona 5, sarà collocata nell’omonima via, all’angolo con Piazza Sforzini, nello stesso punto in cui si trovava la precedente, caduta negli anni scorsi e lasciando un vuoto simbolico e materiale nel cuore del quartiere Ardenza. Oggi quel vuoto viene finalmente colmato, restituendo memoria a un uomo giusto e a una pagina decisiva della storia cittadina.