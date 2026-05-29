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Consiglio di Zona 6, i nomi degli eletti

Cronaca

29 Maggio 2026

Consiglio di Zona 6, i nomi degli eletti

Livorno, 29 maggio 2026 Consiglio di Zona 6, i nomi degli eletti

Si è concluso il processo elettorale per il rinnovo del Consiglio di Zona 6, con la proclamazione ufficiale degli eletti a seguito delle votazioni che si sono svolti il 16 e 17 maggio scorsi.

Sono stati proclamati i nuovi consiglieri che comporranno il Consiglio di Zona 6, rappresentando la comunità locale e le diverse realtà del territorio.

Questa elezione completa il quadro dei Consigli di Zona: il Consiglio di Zona 6 era rimasto privo di rappresentanti, ma, grazie alle modifiche al regolamento introdotte a gennaio 2026, è stato possibile svolgere elezioni suppletive e permettere ai quartieri Ospedale, Stazione e Colline di eleggere i propri rappresentanti.

Di seguito l’elenco degli eletti, con il quartiere che rappresentano e il numero di voti ricevuti:

Umberto Susini, Colline (79 voti)

Gabriele Fornaciai, Colline (38 voti)

Livia Liponi, Stazione (30 voti)

Giuseppa Ciao, Colline (27 voti)

Ilaria Tramonti, Stazione (25 voti)

Silvia Cecchetti, Colline (20 voti)

Carmine Vitiello, Colline (18 voti)

Francesca Faleri. Stazione (17 voti)

Sull’importanza di questo traguardo interviene la vicesindaca Libera Camici con delega alla partecipazione, esprimendo soddisfazione per la partecipazione dei cittadini, un segnale importante di attenzione alla vita pubblica e al territorio : “Finalmente anche la Zona 6, che comprende quartieri fondamentali come Stazione, Colline e Ospedale, potrà contare sul presidio, sul lavoro e sul supporto che il Consiglio sarà in grado di garantire alla cittadinanza. Questo risultato è per noi motivo di grande orgoglio, specialmente considerando che in prima battuta il Consiglio non era riuscito a costituirsi. Oggi, invece, restituiamo al territorio uno strumento essenziale di democrazia e prossimità. Faccio i miei più sentiti auguri di buon lavoro a tutti gli eletti, sottolineando sin da ora che l’Amministrazione garantirà loro massima collaborazione e tutto il supporto necessario per affrontare le sfide della zona e dare voce alle esigenze dei residenti”.

I Consigli di Zona svolgono infatti un ruolo fondamentale di collegamento tra la cittadinanza e la pubblica amministrazione, favorendo il dialogo e la raccolta delle esigenze del territorio.

I consiglieri eletti saranno chiamati a rappresentare la comunità locale e a contribuire alla definizione delle scelte che riguardano la Zona 6.

La prossima settimana i consiglieri saranno convocati per un incontro in Comune, per un primo momento di confronto e di avvio del lavoro, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e territorio.