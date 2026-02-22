Consiglio nazionale Anci a Roma. Il sindaco Salvetti ha illustrato l’ordine del giorno sul sistema di allarme pubblico IT-allert

Home

In occasione del Consiglio nazionale Anci a Roma il sindaco di Livorno Luca Salvetti, neo presidente della Commissione permanente per la Protezione civile, ha illustrato l’ordine del giorno sul sistema di allarme pubblico IT-allert. Nell’intervento il quadro di riferimento sul lavoro da portare avanti e sull’interlocuzione politico-istituzionale su 4 temi essenziali per i Comuni, risorse da destinare in maniera strutturale, personale formato da integrare, responsabilità dei Sindaci e uniformità dell’azione di prevenzione, intervento e sostegno alla cittadinanza.