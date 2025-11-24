Home

24 Novembre 2025

Livorno 24 novembre 2025 Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro, Ivo Baggiani eletto all’unanimità

I Maestri del Lavoro della provincia di Livorno hanno concluso nelle scorse settimane le votazioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale, che resterà in carica per il quadriennio 2026–2029. La partecipazione al voto è stata particolarmente elevata, a conferma dell’impegno e della vitalità del Consolato provinciale.

La Commissione elettorale, presieduta dal Maestro del Lavoro Adelmo Bertacchini, ha formalizzato l’elezione dei nuovi Consiglieri del Consolato Provinciale della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro. I consiglieri eletti sono: Emanuela Bientinesi, Ivo Baggiani, Carlo Ferrari, Luigi Mansani, Paola Casalini, Franco Bertocchi, Massimiliano Santulli, Luciano Mattera, Marco Signorini. Revisore: Laura Cervelli.

Nel corso della prima riunione il nuovo Consiglio ha eletto all’unanimità Ivo Baggiani come Console Provinciale per il prossimo quadriennio a partire dal 1 marzo 2026.

Tra le prime decisioni assunte, il Consiglio ha deliberato, sempre all’unanimità, la nomina del Console uscente Mario Scarpellini a Console Emerito, riconoscendone l’impegno, la dedizione e l’eccellente operato durante i due mandati precedenti.

Sono stati inoltre assegnati gli incarichi interni: Emanuela Bientinesi – Vice Console; Carlo Ferrari – Segretario Tesoriere; Franco Bertocchi – Coordinatore Scuole; Massimiliano Santulli – Coordinatore Eventi Ricreativi e Culturali

Terminata la riunione, una delegazione dei Maestri del Lavoro si è recata presso l’ Istituto Mattei di Rosignano per celebrare la Giornata Nazionale dell’Albero , coincisa con la giornata del 21 novembre.

L’iniziativa, simbolicamente dedicata alla crescita parallela di giovani e alberi, ha visto la donazione e la piantumazione di due ciliegi nel cortile dell’istituto, in Via della Repubblica. A partecipare alla piantumazione sono stati gli studenti della classe V IPSIA, accompagnati dai professori Matia Casini e Paolo Dore.

Continua anche l’impegno nella scuola e i Maestri del Lavoro della provincia di Livorno confermano il proprio ruolo nella formazione delle giovani generazioni, promuovendo valori morali, cultura del lavoro e orientamento professionale.

A partire dalla prossima settimana, saranno infatti impegnati presso l’Istituto Marco Polo di Cecina con una serie di incontri dedicati a: cultura della sicurezza; etica professionale e orientamento al lavoro

Un’attività coerente con la missione del Consolato, che da anni affianca le scuole del territorio per sostenere la crescita umana e professionale degli studenti.

