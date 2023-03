Home

Consultori Livorno, in ricordo di Ettore Simoncini donati tre manichini per simulazioni

22 Marzo 2023

LIVORNO, 21 marzo 2023

Tre manichini per la simulazione della disostruzione delle vie aeree dal valore complessivo di circa mille euro sono stati donati dall’Associazione Insieme per la Vita ai consultori della Zona Livornese.

I tre dispositivi che permettono di simulare le manovre nei lattanti, nei bambini e negli adulti sono stati chiamati Ettore, Ettorino e Ettoruccio in ricordo di Ettore Simoncini, ginecologo recentemente scomparso e per oltre 30 anni impegnato nei consultori livornesi nonché presidente dell’associazione fondata dall’indimenticato professor Luciano Vizzoni.

“Siamo lieti di ricevere questa donazione – ammette Cinzia Porrà, direttrice della Zona Livornese – in ricordo di un uomo che proprio nei distretti livornesi ha trascorso la gran parte della sua carriera lavorativa mostrando grande dedizione e un attaccamento al lavoro davvero con pochi uguali.

Ringraziamo per questo il dottor Simoncini e l’associazione che ha voluto onorare la sua volontà portando a compimento questo sua ultima indicazione da presidente”.

“L’idea di donare questo tipo di attrezzature – spiega Gianfranco Grossi, segretario e fondatore dell’Associazione Insieme per la Vita – era stata concordata proprio dal dottor Simoncini assieme al personale con il quale aveva collaborato per una vita. Siamo felici che, esattamente come era lui, i manichini possano essere messi gratuitamente a disposizione della cittadinanza. La diffusione della conoscenza di manovre salva vita rappresenta il perfetto compimento di quella che era la sua idea di sanità pubblica”.

“I nuovi dispositivi – racconta Rosa Maranto, direttrice dell’Area Consultoriale dell’Azienda USL Toscana nord ovest – saranno da subito utilizzati per effettuare corsi che si svolgeranno nei nostri consultori e saranno tenuti dalla pediatra di comunità Beatrice Gigantesco assieme al personale ostetrico oggi rappresentato dalle due responsabili Marzia Chellini e Isabella Iori. Direi che lo stesso motto “Insieme per la Vita” è quanto mai di più adatto possa rappresentare lo sforzo congiunto dei nostri operatori e dell’associazione”.

“Avere a disposizione questi manichini – dice la pediatra di comunità Beatrice Gigantesco – ci permette di organizzare con regolarità durante tutto l’anno corsi gratuiti di disostruzione delle vie aeree. Questi saranno rono rivolti generalmente alle madri e ai padri nei mesi successivi al parto, ma sono aperti a tutti gli interessati. Per accedere e avere ulteriori indicazioni è sufficiente scrivere o telefonare ai nostri consultori attraverso i contatti presenti sul sito aziendale”.

Per l’Associazione Insieme per la Vita, oltre al segretario Gianfranco Grossi, erano presenti Andrea Scardino, Gaia Formigli e Paolo Falleni.

Questi i contatti dei Consultori:

Livorno NORD (Via Fiera Sant’Antonino, 3) Tel. 0586-223.505 email: accoglienzaconsnord.li@uslnordovest.toscana.it

Livorno CENTRO (Via Alfieri, Padiglione 7) Tel. 0586-223.608 email: accoglienzaconscentro.li@uslnordovest.toscana.it

Livorno EST (Via Impastato) Tel. 0586-223.904 email: accoglienzaconsest.li@uslnordovest.toscana.it

COLLESALVETTI (Via Don Bosco 1) Tel. 0586-223.953 email: accoglienzaconscolle.li@uslnordovest.toscana.it

STAGNO (Via K. Marx) Tel. 0586-223.585 email: accoglienzaconscolle.li@uslnordovest.toscana.it

