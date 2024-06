Consultorio Giovani, a Livorno prendono il via gli incontri “ConosciAMOci” per parlare di amicizia, amore e sessualità

Home

21 Giugno 2024

Partirà giovedì 27 giugno al Consultorio Giovani (Ospedale di Livorno – 7° padiglione) il ciclo di quattro incontri dal titolo “ConosciAMOci” riservati alle ragazze e ai ragazzi di età compresa tra 15 e i 19 anni per parlare di emozioni, amicizia, amore, sessualità e altro.

“Per quattro giovedì – spiega Michelle Girardi, psicologo per le Attività Consultoriali della Zona Livornese – al Consultorio Giovani si svolgeranno incontri di due ore ciascuno, dalle 15 alle 17, durante i quali, attraverso il confronto tra i ragazzi pari e le attività di gruppo condotte dalla psicologa, dall’assistente sociale e dall’ostetrica, si affronteranno tematiche come le emozioni, l’amicizia, l’amore, le relazioni e la sessualità. I quattro incontri sono in programma, sempre allo stesso orario, nei giorni di giovedì 27 giugno, 4 luglio, 11 luglio e 18 luglio. La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è necessario iscriversi inviando una email entro lunedì prossimo 24 giugno all’indirizzo consultoriopsico.li@uslnordovest.toscana.it”.

“Da sempre il Consultorio Giovani offre servizi specificatamente dedicati alla fascia d’età giovanile compresa tra i 13 e i 25 anni – spiega Rosa Maranto, direttrice Attività Consultoriali dell’Azienda USL Toscana nord ovest – fornisce assistenza e consulenza su problemi legati alla sfera sessuale, alla contraccezione, alla vita affettiva e relazionale mettendo a disposizione professionalità diverse come ginecologo, ostetrica, psicologo e assistente sociale. Il progetto in partenza dai prossimi giorni offre una nuova possibilità di trovare sostegno psicologico, individuale o di gruppo, per promuovere il benessere e così affrontare preoccupazioni, dubbi e incertezze tipiche della fascia adolescenziale”.

Con l’occasione l’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che il Consultorio Giovani non va in ferie e i servizi sono garantiti anche nel periodo estivo. A Livorno si trova al piano terra del settimo padiglione ospedaliero ed è aperto il lunedì e il martedì dalle 14.30 alle 18, mentre il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 18.30. L’accesso è sempre libero e gratuito, senza necessità di richiesta medica e viene garantita accoglienza e una prima consulenza. Le altre prestazioni sono effettuate se possibile nello stesso giorno, altrimenti vengono programmate. Sebbene il servizio sia prioritariamente diretto all’utenza giovanile, si accolgono anche richieste di consulenza e sostegno alla funzione genitoriale, che arrivano direttamente dalle famiglie con figli in questa fascia d’età. I giovani minori di 18 anni possono recarsi al Consultorio Giovani anche senza essere accompagnati dai genitori.

