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Cronaca

Consultorio Giovani, al via a Livorno il servizio ad accesso libero di consulenza e visita urologica per i ragazzi

Cronaca

4 Aprile 2026

Consultorio Giovani, al via a Livorno il servizio ad accesso libero di consulenza e visita urologica per i ragazzi

Livorno 4 aprile 2026 Consultorio Giovani, al via a Livorno il servizio ad accesso libero di consulenza e visita urologica per i ragazzi

Prenderà il via martedì prossimo, 7 aprile, il nuovo servizio ad accesso libero di consulenza e visita urologica per i ragazzi che sarà assicurato nella sede del Consultorio Giovani in Viale Alfieri (padiglione 7, piano terra) il primo martedì di ogni mese, dalle 14.30 alle 16.30.

La salute sessuale e riproduttiva dei giovani rappresenta una priorità per l’Azienda USL Toscana nord ovest e, per rispondere in modo ancora più completo ai bisogni delle nuove generazioni, il Consultorio di Livorno arricchisce così la sua offerta con la presenza dell’urologo.

“Il Consultorio giovani, a cui possono accedere, liberamente e in modo gratuito, ragazze e ragazzi dai 13 ai 25 anni – sottolinea Rosa Maranto, responsabile dell’unità funzionale Consultoriale della Zona Livornese – è uno spazio fondamentale di ascolto, prevenzione e promozione della salute, con equipe multidisciplinari che includono ginecologa, ostetrica, assistente sociale e psicologa. Storicamente però, l’accesso a questo Servizio ha riguardato soprattutto le ragazze, mentre l’attività di prevenzione rivolta a specifici temi maschili è stato più limitato. Inserire l’urologo nell’equipe del Consultorio significa quindi colmare un gap di genere significativo, promuovendo la cultura della prevenzione anche tra i ragazzi, con un approccio integrato che consideri aspetti fisici e psicologici nel loro insieme. E’ quindi un’opportunità significativa per ricevere consulenza specialistica in un contesto accogliente e senza barriere, in maniera integrata con gli altri servizi già offerti dal Consultorio”.

“Abbiamo subito accolto questa possibilità – afferma Maurizio De Maria, direttore dell’unità operativa di Urologia di Livorno – perché la salute maschile è spesso sottovalutata, nonostante alcune patologie, come quelle testicolari, siano più frequenti proprio nella giovane età adulta. Ci si rivolge spesso allo specialista solo quando compaiono sintomi importanti, mentre un approccio preventivo può intercettare problemi in uno stadio iniziale. Inoltre la consulenza può favorire stili di vita sani, nonché fornire e consolidare conoscenze che accompagneranno anche la vita adulta. Si tratta quindi di un vantaggio importante e concreto per la salute dei ragazzi, ma, allo stesso tempo, anche di un segnale culturale forte”.

“Inserire l’urologo nei percorsi consultoriali – aggiunge la direttrice della Zona distretto Livornese Cinzia Porrà – rientra nella strategia perseguita in questi anni di strutturare collaborazioni tra professionisti per rafforzare la sanità di prossimità e rispondere in modo concreto ai bisogni di salute del nostro territorio. L’iniziativa ne conferma l’importanza nel promuovere percorsi capaci di favorire una maggiore consapevolezza sulla tutela della propria salute. Rappresenta infatti un importante esempio di lavoro integrato tra diverse professionalità sanitarie, fondamentale per promuovere la prevenzione efficace in tutte le fasce d’età, e in particolare in quella giovanile”.