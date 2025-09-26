Home

Provincia

Isole

Elba

Consuma al bar e non paga, scatta “il foglio di via” per un 74enne

Elba

26 Settembre 2025

Consuma al bar e non paga, scatta “il foglio di via” per un 74enne

Porto Azzurro (Isola d’Elba, Livorno) 26 settembre 2025 Consuma al bar e non paga, scatta “il foglio di via” per un 74enne

I fatti risalgono all’inizio della stagione estiva appena trascorsa. Un uomo, classe 1951, si è presentato per l’ennesima volta in un bar di Porto Azzurro ordinando delle consumazioni per poi allontanarsi senza pagare.

Non si tratterebbe di un caso isolato, bensì, secondo la ricostruzione dei carabinieri che lo avevano attenzionato, dell’ennesimo episodio a riprova di un modus operandi frequente.

L’uomo aveva infatti all’attivo diverse altre denunce e segnalazioni per piccoli reati predatori che ne hanno delineato un profilo di interesse operativo per le forze dell’ordine. In tale quadro la Compagnia di Portoferraio ha chiesto l’emissione di un provvedimento di allontanamento, trattandosi infatti di un cittadino residente fuori regione.

Il Questore di Livorno ha avallato la proposta dei Carabinieri elbani ed i colleghi della provincia di Bolzano, poiché l’interessato nel frattempo aveva lasciato la provincia labronica, hanno provveduto alla notifica di un “foglio di via”, provvedimento in ragione del quale per 3 anni non potrà fare ritorno all’Elba.

In caso di violazione del provvedimento l’uomo rischia fino a 18 mesi di reclusione.