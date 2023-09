Home

Consumatori – Insetticidi nelle patata novella Selenella, richiamato lotto

1 Settembre 2023

Consumatori – Insetticidi nelle patata novella Selenella, richiamato lotto

Livorno 1 settembre 2023 – Consumatori – Pesticidi nelle patata novella Selenella, richiamato lotto

Il ministero della Salute ha reso noto il richiamo di un lotto di patata novella Selenella per la presenza di un insetticida potenzialmente dannoso per la salute. Si tratta del Fosthiazate, un nematocida usato per contrastare i piccoli vermi che infestano le colture di patate.

Il lotto coinvolto è il 26-06, venduto in confezione da 1,5 kg con il marchio Selenella, una varietà di patata italiana coltivata in diverse regioni.

Il produttore ha invitato i consumatori a non consumare le patate del lotto 26-06 e a riportarle al punto vendita per il rimborso. Inoltre, ha assicurato che si tratta di un caso isolato e che tutti gli altri lotti sono sicuri e controllati.

Per maggiori informazioni, si può consultare il sito web del Ministero della Salute.

