Home

Consumatori

Consumatori – Listeria: richiamato il formaggio Monte Veronese Dop Italiamo venduto da Lidl

Consumatori

17 Luglio 2024

Consumatori – Listeria: richiamato il formaggio Monte Veronese Dop Italiamo venduto da Lidl

Consumatori – Listeria: richiamato il formaggio Monte Veronese Dop Italiamo venduto da Lidl

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo per un lotto del formaggio Monte Veronese Dop Italiamo, venduto da Lidl, a causa di una possibile contaminazione microbiologica da Listeria monocytogenes.

Il lotto interessato è il 55Q24, prodotto dalle Latterie Venete, e venduto in confezioni da 250 grammi in atmosfera protettiva. La data di scadenza del prodotto è il 22 settembre 2024.

Le autorità sanitarie avvertono i consumatori di non consumare il formaggio appartenente a questo lotto e di riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato per ottenere un rimborso o una sostituzione.

La Listeria monocytogenes è un batterio che può causare infezioni anche gravi, soprattutto in persone con un sistema immunitario debole, anziani, neonati e donne in gravidanza. È quindi fondamentale seguire le indicazioni di richiamo per garantire la sicurezza alimentare.

Per ulteriori informazioni, i consumatori possono contattare il servizio clienti Lidl o consultare il sito web del Ministero della Salute.