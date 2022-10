Home

13 Ottobre 2022

13 ottobre 2022 Consumatori – Ritardo volo e perdita coincidenza, Codacons: “Corte UE conferma il diritto al risarcimento”

La Corte UE è intervenuta in merito alla vicenda di una passeggera, che aveva acquistato tramite un’agenzia di viaggi un biglietto aereo elettronico per un tragitto da Stoccarda a Kansas City costituito da tre voli.

I voli che collegavano, rispettivamente, Stoccarda a Zurigo e Zurigo a Filadelfia si erano svolti come previsto, mentre quello che collegava Filadelfia a Kansas City aveva subito un ritardo di oltre quattro ore all’arrivo.

La Corte UE, investita della vicenda, stabilisce quanto segue

Il diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei per ritardo prolungato si applica ai voli in coincidenza costituiti da voli effettuati da vettori aerei operativi diversi, in quanto:

“Qualora tali voli siano stati combinati da un’agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto, il fatto che non sussista alcun rapporto giuridico tra i vettori è irrilevante”.

Il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli afferma:

“Decisione di enorme importanza, che sottolinea come i diritti dei consumatori/viaggiatori debbano sempre essere considerati primariamente dalla Corte UE e dai Giudici nazionali

La nostra Associazione è sempre in prima linea per tutelare gli utenti che abbiano avuto disservizi riguardi ad un volo, contattateci!”

