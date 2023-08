Home

10 Agosto 2023

Livorno 10 agosto 2023 Consumatori – Ritirate e richiamate vernici San Marco e Boero contenenti sostanza 2-butanone ossima

I Nas di Bologna hanno disposto il divieto di vendita, il ritiro e il richiamo trasmettendo la notizia di reato alla Procura competente di decine di vernici di grandi produttori come San Marco e Boero. Tutti prodotti contenevano una sostanza vietata perché cancerogena da marzo 2022: la 2-butanone ossima

Un componente cancerogeno, di classe 1B, vietato da marzo del 2022 in Europa eppure presente in moltissime vernici casalinghe vendute in Italia.

A trovarlo in marchi molto famosi come Boero e San Marco, sono stati i Nas di Bologna che in tutti i casi hanno disposto il divieto vendita, il ritiro e il richiamo e notizia di reato alla Procura competente.

La sostanza incriminata si chiama 2-butanone ossima ed è stata utilizzata per anni principalmente come additivo per le resine alchidiche, impiegate in vernici per la segnaletica stradale, in smalti per esterni, in vernici lucidanti per interni.

A cambiare le sorti di questa molecola, utilizzata come agente anti-skinning (per evitare, in parole povere, la pellicina superficiale delle vernici), oppure come solvente, additivo stabilizzante o regolatore di viscosità nel maggio 2020, la modifica di classificazione che ha aggravato il rischio dalla precedente classe cancerogena di 2 a quella 1B.

Tutti i prodotti ed i lotti ritisati e richiamati

SAN MARCO, KIRON (FERRO MICACEO) in barattoli di metallo da 750 ml, di vari colori grigio chiaro e grigio metallico, testa di moro, ghisa, verde zinco. Questo l’elenco dei prodotti:

3200203 03-22 lotto 8016256955973

3100658 07-21 lotto 8016256055093

3100659 07-21 lotto 8016256955973

2800532 06-18 lotto 8016256922715

3001047 08-20 lotto 8016256922715

2600321 03-16 lotto 8016256018210

3000617 05-20 lotto 8016256018210

2401058 11-14 lotto 8016256922715

3000615 06-20 lotto 8016256922739

SAN MARCO, SINTOLIN SMALTO in barattoli di metallo da 750 ml, di vari colori grigio silver e grigio autunno, rosso granada e ducale, arancio vivo, verde pino, azzurro atollo,blu cobalto. Questo l’elenco dei prodotti:

2700896 10-17 lotto 8016256048675

2800621 07-18 lotto 80162560488675

2800463 06-18 lotto 8016256048851

2800197 03-18 lotto 8016256048651

2800963 10-18 lotto 8016256048866

2600428 04-16 lotto 8016256044592

2700112 02-17 lotto 8016256048873

2700093 03-17 lotto 8016256048620

2600239 03-16 lotto 8016256043939

2800011 01-18 lotto 8016256048712

2800141 03-18 lotto 8016256048835

2700791 09-17 lotto 8016256048835

2700094 03-17 lotto 8016256048644

3000821 07-20 lotto 8016256048781

2700976 11-17 lotto 8016256048781

2400648 06-14 lotto 8016256044158

2900861 07-19 lotto 8016256048798

2800580 06-18 lotto 8016256048767

2700110 02-17 lotto 8016256048811

2700091 03-17 lotto 8016256048606

2700105 05-17 lotto 8016256048743

2600790 07-16 lotto 8016256044059

2701174 12-17 lotto 8016256048637

2701222 01-18 lotto 8016256048705

2500076 05-15 lotto 8016256090667

Smati brillante per ferro e legno BOERO ATTIVA RELAX in barattoli di metallo da 2,5 litri e 750 ml, pittura di vari. Questo l’elenco dei prodotti:

72200100 2,5 LT 8009064075759

72104263 2,5 LT 8009064016561

72100287 2,5 LT 8009064016486

71904679 2,5 LT 8009064085390

72204105 750ml 8009064017315

72202093 750ml 8009064016066

72002559 750ml 8009064085390

72205352 750ml 8009064016646

72201027 750ml 8009064016202

72005379 750ml 8009064016646

71909305 750ml 8009064016028

72200100 750ml 8009064016028

72008190 750ml 8009064016022

72201925 750ml 8009064016561

72103316 750ml 8009064016486

71801690 750ml 8009064085390

Barattoli di 2,5 litri di vari colori della pittura anti corrosiva SAN MARCO, SATURNO. Questo l’elenco dei prodotti:

3100156 02-21 lotto 8016256001892

2500945 10-15 lotto 8016256001892

2800210 03-18 lotto 8016256001908

2800113 02-18 lotto 8016256001977

2800210 03-18 lotto 8016256001892

SAN MARCO, Marconol in confezioni da 2, 1 e 0,75 litri di vari colori. Questo l’elenco dei prodotti:

8016256960373, 8016256041614

8016256041157, 8016256957427

8016256957427, 8016256041119

8016256041270, 8016256041317

8016256041089, 8016256041089

8016256041580,8016256082020

8016256010955,8016256010979

8016256029612,8016256042292

8016256042123, 8016256042185

8016256042062, 8016256042123

8016256011075, 8016256957403

8016256028806, 8016256028776

8016256028745, 8016256028653

8016256960342, 8016256041997

8016256028653, 8016256041324

8016256960380, 8016256010955

8016256902960, 8016256042215

8016256042291, 8016256042215

8016256042093

Barattoli da 750 ml, di vari colori (rosso Italia, testa di moro, blu cielo, bianco ghiaccio, giallo girasole) di SMALTO BRILLANTE BOERO. Questo l’elenco dei prodotti:

72105405 750ml 8010589863073

72205024 750ml 8010589863073

72204392 750ml 8010589863059

72103745 750ml 8010589863028

72201700 750ml 8010589863134

71909028 750ml 8010589863073

72205037 750ml 8010589863097

72008318 750ml 8010589863028

72005091 750ml 8010589863028

72201354 750ml 8010589863127

72203365 750ml 8010589863127

