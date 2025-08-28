Home

Consumi delle famiglie ai livelli del 2007, l’aumento delle spese fisse mette le famiglie sotto pressione

28 Agosto 2025

Le considerazioni della presidente e del direttore della Confcommercio provinciale sull’Analisi dell’Ufficio Studi sui consumi delle famiglie italiane tra il 1995 e il 2025.

La nota di aggiornamento Confcommercio sui consumi delle famiglie per il 2025 registra segnali di recupero, con una spesa reale pro capite che a livello nazionale si attesta intorno ai 22 mila euro. Un dato in crescita rispetto agli ultimi anni, ma che resta ancora sotto i livelli del 2007: mancano infatti circa 220 euro di spesa media territoriale e 355 euro di spesa dei residenti per tornare ai massimi pre-crisi.

“A pesare sul bilancio delle famiglie è soprattutto l’aumento delle spese obbligate, che nel 2025 raggiungono quasi il 42% della spesa totale. Abitazione, energia, trasporti e assicurazioni assorbono una quota significativa del reddito, lasciando meno spazio ai consumi liberi, quelli che sostengono direttamente commercio, turismo, ristorazione e tempo libero”, sintetizza il direttore provinciale Confcommercio Federico Pieragnoli.

“Anche nella provincia di Livorno”, conferma la presidente provinciale Confcommercio Francesca Marcucci, “le famiglie vivono lo stesso scenario nazionale: una pressione crescente dei costi fissi che riduce la capacità di spesa nei negozi e nelle attività del territorio.

Tuttavia, se fiducia e inflazione resteranno stabili, già dal 2026 potremmo tornare ai livelli di consumo del 2007, aprendo nuove opportunità per le imprese”.

“Per le realtà commerciali e turistiche locali”, conclude Marcucci, “la sfida è stimolare la spesa discrezionale, puntando su eventi, promozioni e iniziative comuni in grado di attrarre cittadini e visitatori. E’ necessario un lavoro corale, per consolidare la ripresa: le nostre imprese hanno dimostrato resilienza, adesso serve fiducia e collaborazione per trasformare questi segnali positivi in crescita stabile per Livorno e la sua provincia. Ricordiamo che comprare nelle attività commerciali e usufruire dei servizi turistici presenti nella nostra provincia contribuisce ad uno sviluppo sano del nostro territorio, una catena virtuosa che ogni cittadino dovrebbe coltivare”.

