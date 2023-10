Home

Collesalvetti

20 Ottobre 2023

Consumo di droga e giovani, segnalati tre ragazze e due ragazzi tra i 17 ed i 20 anni

Collesalvetti (Livorno) 20 ottobre 2023 – Consumo di droga e giovani, segnalati tre ragazze e due ragazzi tra i 17 ed i 20 anni

I carabinieri della Stazione di Collesalvetti hanno segnalato alla competente Prefettura 5 giovanissimi, due ragazzi e tre ragazze, di età compresa tra i 17 ed i 20 anni, sorpresi con una quantità di hashish per uso personale.

I militari, nel corso di un servizio preventivo hanno notato un gruppetto di 5 ragazzi all’interno di un parco pubblico nei pressi di via Roma che stavano fumando. Guidati da un forte odore resinoso e, viste le circostanze, alla richiesta dei carabinieri, i giovani hanno consegnato loro quattro involucri contenenti hashish, per un peso complessivo di 18 grammi e due sigarette artigianali contenenti anch’esse dell’hashish.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e per i cinque ragazzi, tutti residenti nella zona, è scattata la segnalazione amministrativa alla locale Prefettura quali assuntori per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

