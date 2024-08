Home

30 Agosto 2024

Livorno 30 agosto 2024 – Container radioattivi a Livorno: nessun rischio per i Lavoratori, ma USB chiede rimozione immediata

Il sindacato Usb Livorno interviene su gli undici contenitori radioattivi stoccati nel porto di Livorno. La nota del sindacato:

“A maggio scorso nel terminal a Portoscuso (CA) alcuni containers provenienti da Cremona sono stati bloccati. All’interno dei contenitori sono presenti materiali di scarto radioattivi. (https://www.unionesarda.it/ne ws-sardegna/provincia-cagliari /otto-container-radioattivi- per-portovesme-fbp5i1ma).

Il tracciamento successivo di questi contenitori porta dritto al porto di Livorno.

12 container sono fermati e vengono effettuate le prime misurazioni. 11 su 12 risultano contaminati da Cesio-127 e sono quindi stoccati in un’area separata dei piazzali e risultano ancora presenti sul posto”.

Per queste ragioni USB ha inviato alcuni solleciti agli organi competenti come Vigili del Fuoco e Arpat ricevendo qualche giorno fa le prime risposte:

“Le nostre misure hanno confermato la presenza di contaminazione delle polveri determinata dal radionuclide cesio-137 su 11 dei 12 container. Sulla base dei livelli di irraggiamento misurati all’esterno dei container, che confermano i contenuti della documentazione già disponibile, risultano garantite adeguate condizioni di messa in sicurezza temporanea per quanto riguarda l’esposizione esterna delle persone che a qualunque titolo possono trovarsi in prossimità dei container, inclusi i lavoratori”

Per poterli spostare serve che ” non sia presentata la documentazione per effettuare una caratterizzazione del loro contenuto ai fini del trasporto da parte di una società specializzata verso l’impianto di provenienza; questa fase è previsto che sia attivata nelle prossime settimane”

“Come USB chiediamo prima di tutto di sapere se i tre contenitori fermati a Portovesme sono transitati dal porto di Livorno. In questo caso senza alcuna comunicazione o procedura di messa in sicurezza per i lavoratori portuali e in generale per tutti quei lavoratori entrati in contatto a partire dal sito di partenza di Cremona.

Chiediamo che sia effettuato un costante monitoraggio e eventualmente ulteriori approfondimenti e che la Prefettura di Livorno si attivi il prima possibile per gestire il trasferimento dei contenitori in siti di stoccaggio adeguati”

Usb Livorno Settore Porto

