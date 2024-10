Home

26 Ottobre 2024

Contano banconote false per pagare consumazioni, denunciati due ventenni

I Carabinieri della Stazione di Stagno hanno denunciato un 23enne ed un 25enne della zona, gravemente indiziati, in concorso, di spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate.

I due, già gravati da diversi precedenti penali; sono stati segnalati da alcuni residenti perché notati nei pressi di un esercizio pubblico del centro mentre, con atteggiamento circospetto, stavano contando una grossa somma di denaro con cui, verosimilmente, si accingevano a pagare delle consumazioni.

I Carabinieri, prontamente giunti sul posto, hanno individuato i due uomini. I due uomini, effettivamente, erano in possesso di denaro visibilmente contraffatto per un totale di 1. 050 euro, in particolare:

10 banconote da 10 euro;

Di quel denaro, che poteva essere utilizzato e posto in circolazione, i due non hanno saputo fornire una valida giustificazione circa la provenienza. Le banconote sono state poste sotto sequestro, anche per i successivi approfondimenti sul falso nummario. Per i due giovani è scattata la denuncia in stato di libertà all’AG di Livorno.