17 Aprile 2025

Contatori gas chiusi erroneamente a Livorno e provincia, Asa si scusa

Asa spa chiede cortese diffusione del seguente comunicato a tutti i cittadini

ASA informa i clienti dei Comuni di Livorno, Castagneto Carducci, Collesalvetti, Rosignano e San Vincenzo che, a causa di un problema informatico del SW dedicato alle letture da remoto dei contatori del gas, gestito da società terza, si sono verificate erroneamente delle chiusure in automatico degli stessi.

Nel caso si riscontri una mancanza della fornitura del metano, si invita l’utenza interessata a chiamare il numero verde 800 417 417, attivo 24 h e gratuito anche ai cellulari, al fine di richiederne la riattivazione.

Considerato che le richieste di riapertura stanno arrivando in periodi concentrati, si potrebbero verificare tempi di attesa più prolungati del solito.

In tal caso, si può richiamare anche successivamente in quanto la chiusura del contatore non genera nessuna condizione di pericolo.

Ci scusiamo per il disagio arrecato.