Conte a Livorno, il primo pensiero alle vittime dell’alluvione. Spendere bene i soldi del Pnrr per il dissesto idrogeologico

11 Settembre 2022

Livorno 11 settembre 2022 – Conte a Livorno, il primo pensiero alle vittime dell’alluvione. Spendere bene i soldi del Pnrr per il dissesto idrogeologico

Giuseppe Conte ha iniziato il tour elettorale in Toscana partendo da Livorno. La data della sua visita nella città labronica è coincisa con la data di una tragedia che ha colpito la nostra città nel 2017, l’alluvione

Il primo pensiero del Leader pentastellato appena giunto a Livorno è andato al ricordo delle vittime, e ricorda come sia importante spendere bene i soldi del Pnrr per il dissesto idrogeologico.

Giuseppe Conte: “non possiamo iniziare questo incontro con cittadini, commercianti e imprenditori senza partire da un ricordo.

Cinque anni fa esatti qui ci fu un’alluvione, l’esondazione di due torrenti con tragiche conseguenze. 8 morti, 13 feriti. Una tragedia non solo per questa comunità ma una tragedia nazionale.

Non possiamo non ricordare questa tragedia perchè nasce da un problema tuttora presente in Italia, quello del dissesto idrogeologico, quindi bisogna spendere bene i soldi del Pnrr per questa finalità, anche per onorare i morti qui di Livorno e tantissime altre alluvioni”

