1 Agosto 2022

Conte perde portavoce, “Si attrezzano per garantirsi un futuro politico, lasciate che sparino veleni”

1 Agosto 2022

“La regola dei due mandati è un monito e un impegno, che nasce da una grande intuizione: chi entra in politica rischia, con il trascorrere del tempo, di perdere di vista la ragione del suo impegno. Ma ha anche qualche controindicazione

Abbiamo perso e perdiamo ancora in questi giorni e ore alcuni portavoce, si stanno staccando e cercano una collocazione, si sono attrezzati per muoversi e garantirsi un futuro politico da professionisti.

Bene, auguri, andate tranquilli, liberi in pace, sereni con le vostre coscienze, ma non ci propinate veleni, non lo consentiamo

Avremo al nostro fianco a supportarci molti che hanno finito il secondo mandato e non possono ricandidarsi, sono eroi, voi lasciate che propinino veleni i nostri avversari. Voi siate in silenzio con più discrezione e più dignità”

E’ quanto dichiara Giuseppe Conte alla riunione con gli attivisti del Movimento 5 Stelle in Campania

