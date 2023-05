Home

19 Maggio 2023

Livorno 19 maggio 2023 – Contest Instagram 5e5 Day ecco i vincitori, c’è chi ha pane e torta tatuato sul braccio

Un buono per due 5e5 da gustare in uno dei tortai aderenti all’Associazione Tortai Livornesi: quale premio migliore per i fan del 5e5 che hanno vinto il contest Instagram lanciato in occasione del 5e5 Day 2023?

I post con #5e5day2023 di Paolo @paolobonatti65, Lorenzo @lorenzo.caste e Elisa @a.livorno.puoi sono stati i più apprezzati.

Eccoli dunque, insieme alla foto della premiazione da parte della coordinatrice sindacale dell’associazione Valentina Bonaldi e dalla socialmedia manager Martina Rossi. E Lorenzo il 5e5 ce l’ha addirittura tatuato sul braccio!

