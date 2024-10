Home

16 Ottobre 2024

Livorno, 16 ottobre 2024 – Contestazione in piazza Garibaldi: striscione contro Perini e Fuori dal Coro

Dopo l’aggressione subita dalla troupe di Fuori dal Coro pochi giorni fa, la tensione in piazza Garibaldi continua a salire. Oggi, chiunque sia passato per la piazza ha potuto notare un messaggio chiaro e forte: uno striscione affisso dagli abitanti del quartiere contro il consigliere comunale Alessandro Perini e la popolare trasmissione televisiva di Mediaset.

Lo striscione, che recita “Perini e Fuori dal Coro: qui per lucro e notorietà, ma nessuna soluzione nella realtà”, è firmato da “Alcuni abitanti del quartiere”. Un segnale di profondo malcontento da parte di qualcheduno della comunità locale, già scossa dalle problematiche legate al degrado urbano e al traffico di droga, problemi che da tempo affliggono la zona.

L’aggressione alla troupe di Fuori dal Coro

La protesta contro la trasmissione arriva pochi giorni dopo un altro episodio controverso. Durante le riprese di un servizio televisivo su spaccio e degrado a Livorno, la troupe di Fuori dal Coro è stata vittima di un’aggressione proprio in piazza Garibaldi. Secondo alcune testimonianze, il clima di tensione si è creato quando alcune persone hanno percepito la presenza delle telecamere e probabilmente sentendosi minacciate o scoperte si sono infastidite

La figura di Alessandro Perini e le critiche

Al centro della polemica si trova anche Alessandro Perini, consigliere comunale conosciuto per le sue prese di posizione forti e la vicinanza alla trasmissione televisiva. Perini, da tempo attivo nella denuncia delle condizioni in cui versa il quartiere, è accusato “dagli abitanti “che hanno realizzato lo striscione di essere presente solo per ottenere visibilità politica, senza fornire soluzioni concrete ai problemi reali che affliggono piazza Garibaldi. Dal loro punto di vista sarebbe stata una sorta di “spettacolarizzazione” dei problemi locali, piuttosto che come un aiuto concreto. Non è la prima volta che viene criticato(soprattutto da aree di sinistra ed estrema sinistra) per il suo approccio alla questione del degrado urbano e lotta alla criminalità, ma lo striscione sembra rappresenta una chiara manifestazione del crescente disagio di alcuni cittadini.

L’altra voce degli abitanti

Alcuni residenti del quartiere, che preferiscono restare anonimi, hanno invece espresso frustrazione per lo striscione di protesta che non condividono, per loro la troupe aggredita ha acceso ancora di più i riflettori sulla brutta situazione del quartiere e sperano finalmente che la risonanza mediatica porti a rapide e drastiche soluzioni. Per alcuni lo striscione sarebbe solo uno striscione politico di qualcuno di estrema sinistra e di area dei centri sociali, mentre un altro residente ha addirittura avanzato l’ipotesi che sia stato messo da chi nella piazza vuole fare il suo comodo, infine; molti degli intervistati hanno anche paventato l’ipotesi che la firma Abitatnti del quartiere non sia neppure vera

Un quartiere in cerca di soluzioni

Piazza Garibaldi è da tempo al centro di un dibattito che coinvolge non solo i residenti, ma anche le autorità locali. Le iniziative per il rilancio della zona sono state tante, ma il degrado e lo spaccio rimangono questioni irrisolte. Le istituzioni comunali hanno promesso ulteriori interventi per migliorare la sicurezza e le condizioni di vita nel quartiere, ma finora i risultati tardano a farsi vedere.

Con il clima di paura che cresce, sembra che il quartiere di piazza Garibaldi sia ancora in attesa di soluzioni concrete, mentre i contrasti tra media, politici e cittadini si fanno sempre più sentire

