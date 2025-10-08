Home

8 Ottobre 2025

Livorno 8 ottobre 2025 Contestazioni a Salvini ai Pancaldi: tafferugli, feriti, simpatizzante Lega aggredito e due fermi

Alta tensione a Livorno: contestazioni e scontri durante la visita di Matteo Salvini ai Pancaldi

Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 ottobre, sul viale Italia a Livorno, dove era in corso un incontro elettorale della Lega ai bagni Pancaldi, alla presenza dei ministri Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara e Alessandra Locatelli.

La protesta, iniziata già dalla tarda mattinata con cori, striscioni e lancio di uova, avrebbe assunto toni più accesi quando un gruppo di circa trenta manifestanti avrebbe tentato di superare il cordone delle forze dell’ordine, dando vita a momenti di scontro. Secondo le prime ricostruzioni, sono stati lanciati fumogeni, bottiglie e alcune bombe carta.

Durante i tafferugli sarebbero rimasti feriti due agenti della Polizia, uno dei quali colpito alle gambe da una pietra e soccorso dal personale del 118. Sarebbero invece due i manifestanti fermati e condotti in questura, dove la loro posizione sarebbe tuttora al vaglio.

In serata, intorno alle 20.30, la situazione sarebbe tornata alla normalità e la viabilità lungo il viale Italia è stata riaperta.

All’interno della sala congressi dei Pancaldi, dove si stava svolgendo l’evento elettorale, un uomo con la mano fasciata e del ghiaccio appoggiato sopra ha raccontato di essere stato aggredito da alcuni manifestanti. L’uomo avrebbe riferito di essere stato colpito e spintonato mentre cercava di entrare nella sala, e che durante l’aggressione gli sarebbero stati sottratti il maglione e gli occhiali da vista. Il ferito ha poi parlato direttamente con il ministro Matteo Salvini, denunciando l’accaduto.