8 Febbraio 2025

Continua a rubare alcolici, denunciato un 40enne nordafricano

Piombino (Livorno), 8 febbraio 2025 Continua a rubare alcolici, denunciato un 40enne nordafricano

I Carabinieri della Stazione di Piombino, a conclusione di un’indagine scaturita dalla denuncia del coordinatore della sicurezza di una nota catena di supermercati, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino nordafricano sulla quarantina, già noto per numerosi altri precedenti, gravemente indiziato per condotte che riconducono ai reati di furto continuato e tentato furto.

Secondo la ricostruzione eseguita dai carabinieri, il predetto, alla fine dello scorso mese di gennaio, si sarebbe introdotto all’interno di un noto supermercato cittadino prelevando e asportando alcune bottiglie di alcolici di cospicuo valore. Costui dopo averli occultati su di sé, si sarebbe guadagnato l’uscita omettendo di pagare.

Lo stesso avrebbe fatto il giorno seguente, ma questa volta, nel tentativo di guadagnarsi l’uscita da una cassa chiusa, sarebbe stato riconosciuto e individuato dal personale addetto alla sorveglianza che, avvisati i carabinieri del pronto intervento, trovandosi nei paraggi, sono riusciti ad arrivare in pochi istanti procedendo quindi alle operazioni propedeutiche alla completa ricostruzione della dinamica predatoria per poi poterlo deferire a piede libero all’AG competente di Livorno.

L’uomo, 40enne del nord Africa, non sarebbe nuovo a fatti del genere, avendo tenuto condotte analoghe circa una decina di giorni prima nello stesso negozio, dove, in un’occasione in cui si era visto scoperto, aveva anche assunto atteggiamenti minacciose ed a tratti violenti verso il personale per guadagnarsi la fuga, rendendo necessario per tale motivo, anche in quell’occasione, l’intervento dei carabinieri.

Terminate le attività di rito, considerata anche la reiterazione della condotta illecita, l’uomo è stato denunciato a piede libero all’AG labronica competente con le accuse di furto continuato e tentato furto accertate a seguito delle relative vicende predatorie.