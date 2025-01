Continua ad avvicinarsi alla ex nonostante il divieto, 50enne ai domiciliari

Livorno 13 gennaio 2025

I Carabinieri della Stazione di Montenero hanno eseguito, a carico di un uomo sulla cinquantina originario di Livorno, già gravato da pregiudizi per reati contro la persona, un provvedimento che aggrava la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa commutandola in quella più restrittiva degli arresti domiciliari. L’operazione è scaturita da un provvedimento emesso dall’AG di Livorno a cui i carabinieri avevano relazionato plurime violazioni della misura, a danno della ex convivente dell’uomo.

In particolare, l’indagato avrebbe tenuto in più occasioni comportamenti aggressivi e minacciosi nei suoi confronti violando la misura in corso di esecuzione.

In esito alle valutazioni sulle reiterate condotte dell’indagato in violazione delle prescrizioni, l’AG non ha più ritenuto idonea e sufficiente la misura in atto, disponendo che l’uomo venisse ristretto presso la propria residenza labronica per restarvi in regime di arresti domiciliari.