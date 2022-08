Home

5 Agosto 2022

Continuano gli odori di benzene e uova marce a Stagno

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 5 agosto 2022 – Continuano gli odori di benzene e uova marce a Stagno

La frazione di Stagno non ha pace. Anche in questi ultimi giorni molti cittadini degli abitati di Stagno e di Villaggio Emilio hanno avvertito forti maleodoranze di benzene misto a l’odore di uova marce, quest’ultimo odore avvertito soprattutto nella parte bassa dell’abitato.

Queste maleodoranze in questi ultimi giorni si sono mescolate nell’aria all’odore di sterpaglie bruciate del vicino incendio (zona Interporto di Guasticce); aggravando ulteriormente una situazione già molto difficile per la popolazione.

Molti cittadini ci chiamano chiedendo informazioni sulla situazione ambientale, ma non abbiamo elementi.

Osservando il rilevamento numerico riportato dalla unica centralina ARPAT (vedi immagini) a disposizione per questi due abitati; si osservano dei dati per il giorno 4 agosto 2022 che potrebbero essere interessanti.

Il primo dato riporta l’elemento H2S a 6 µg/m³ di media oraria alle ore 3 di mattina del 4 agosto 2022. (la sostanza che potrebbe generare nell’aria proprio l’odore di “uova marce”).

Purtroppo dal rilevamento on-line è mancante il dato medio dell’orario successivo, utile per comprendere se il dato nell’ora successiva era già diminuito.

Il secondo dato interessante riguarda il benzene:

risulta essere pari a 8.4 µg/m³ di media oraria alle ore 5 di mattina del 4 agosto 2022 per poi scendere a 1,5 µg/m³ di media oraria alle ore 6, risalire a 3,5 µg/m³ di media oraria alle ore 7 e scendere a 2,6 µg/m³ di media oraria alle ore 8.

Purtroppo on-line per l’elemento benzene si osserva la mancanza di 3 dati orari consecutivi dalle ore 2 alle ore 4 del giorno 4 agosto 2022, proprio precedenti al dato di media oraria pari 8.4 µg/m³ rilevato alle ore 5.

I dati della centralina ARPAT di Stagno alle ore 11:01 del giorno 5 agosto 2022 non risultano essere ancora convalidati dal sistema risultando ancora in colore marrone e non verde, quindi potrebbero essere soggetti a ulteriori controlli e accertamenti da parte di ARPAT.

La pagina ARPAT fonte dei dati http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/rete_monitoraggio/scheda_stazione/LI-ENI-STAGNO/dati_orari

Le immagini dei dati Arpat

