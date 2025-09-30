Home

30 Settembre 2025

Livorno 30 settembre 2025 Continuità territoriale aerea: Landi (FdI), tanti voli cancellati, qualcosa non torna

Il consigliere regionale presenta accesso agli atti urgente alla Giunta

“In neanche sei mesi tanti, troppi voli tra l’Elba e il continente sono stati cancellati. Solo nella giornata odierna due. Collegamenti aerei che gli elbani spesso utilizzano per raggiungere ospedali o centri medici per sottoporsi a prestazioni sanitarie impossibili nella nostra isola. Visite o terapie saltate a causa della cancellazione del volo. Una situazione grave e inaccettabile”.

Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Landi annunciando di aver inviato una richiesta di accesso agli atti urgente alla Giunta regionale per conoscere i dati precisi relativi al servizio “non garantito” da Small Fly, aggiudicataria della gara per la continuità territoriale aerea da e per l’Elba dal 1 aprile 2025 al 31 marzo 2028.

“Non basta la serie di proroghe e di disservizi relativi ai traghetti: neanche la continuità territoriale aerea funziona, lasciando a terra gli elbani. Un servizio di per sé già modesto, per il numero di voli e per la tipologia di aereo: due aeromobili da 6/9 posti. Sono passati sei mesi dall’aggiudicazione, e i risultati sono pessimi. Non possiamo permetterci che per altri due anni e mezzo si spendano risorse pubbliche per un servizio che non funziona. Si verifichi subito il rispetto delle clausole, e se si riscontrano violazioni si proceda subito nelle modalità più opportune affinché agli elbani sia garantito un diritto alla mobilità già messo duramente a repentaglio”, conclude Landi.