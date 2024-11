Home

Contrassegni ZTL/ZSC: al via i rinnovi tramite il portale online

5 Novembre 2024

5 Novembre 2024

Contrassegni ZTL/ZSC: al via i rinnovi tramite il portale online

Livorno 5 novembre 2024 Contrassegni ZTL/ZSC: al via i rinnovi tramite il portale online

A partire dal mese di novembre ed entro il 28 febbraio 2025 sarà possibile effettuare il rinnovo dei permessi a pagamento ZTL/ZSC per i mezzi dei professionisti (medici, rappresentanti, giornalisti, enti, cooperative ecc) e per le seconde e terze auto dei residenti. Nessun rinnovo è invece richiesto per i contrassegni gratuiti relativi alla prima auto dei cittadini residenti, che sono validi a tempo indeterminato.

L’Ufficio mobilità sta inviando un avviso a tutti i cittadini interessati tramite l’indirizzo di posta elettronica comunicato al momento della registrazione. Le tariffe sono rimaste inviariate rispetto all’anno scorso.

Il rinnovo può essere fatto in autonomia tramite il “Portale ZTL, ZSC e Contrassegno Disabili”, collegandosi all’indirizzo web https://permessiztlzsc.comune. livorno.it/ e autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS. In alternativa, i cittadini possono recarsi presso lo sportello per il rilascio abilitazioni ZTL/ZSC, situato in via Giovanni Marradi 118, piano terra, aperto al pubblico solo su appuntamento.

L’appuntamento può essere richiesto con il sistema TU PASSI collegandosi al sito TuPassi.it al quale sarà possibile registrarsi fornendo email e password oppure chiamando il numero telefonico 0586/820950 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile chiamare anche l’Ufficio Mobilità Urbana Sostenibile ai numeri 0586/820404 – 820525, oppure inviare un quesito all’indirizzo di posta elettronica permessi.livorno@esteemsrl.it. Per supporto tecnico permessi. sisteminformativi@comune. livorno.it.

