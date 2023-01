Home

21 Gennaio 2023

Contrassegni ZTL/ZSC, tempi e modalità per il rinnovo tramite la nuova piattaforma onlineC’è tempo fino al 31 marzo 2023

Livorno 21 gennaio 2023

L’Amministrazione comunale ricorda che per il rinnovo/nuovo rilascio di tutte le abilitazioni annuali ZTL/ZSC (sia quelle per i residenti sia quelle per le categorie professionali) c’è tempo fino al 31 marzo 2023.

Il termine è stato prorogato per consentire l’espletamento di tutte le operazioni necessarie al rinnovo dei contrassegni, che da quest’anno va fatto esclusivamente online su una nuova piattaforma (https://permessiztlzsc.comune.livorno.it/) che prevede nuove modalità rispetto al passato e l’accesso esclusivamente tramite SPID, CIE o tessera CNS con lettore di smart card.

I cittadini assolutamente impossibilitati ad utilizzare lo SPID e le strumentazioni informatiche potranno usufruire di un servizio di supporto presso lo Sportello della Mobilità (Palazzo Anagrafe 3° piano) su appuntamento da richiedere con messaggio Whatsapp al numero 342 662 8606 oppure telefonando al numero 0586 820333 il lunedì in orario 8-9 e 14–16, il martedì in orario 8-9 e 14–15.30, il giovedì 14–15.30, il venerdì 8-9.

Sulla nuova piattaforma dovranno registrarsi, aggiornando il proprio contrassegno, anche i residenti titolari di prima auto.

Anche quest’anno, per loro l’abilitazione è gratuita, ma devono fare la registrazione/conferma online entro il 31 marzo.

In questo modo l’Amministrazione avrà a disposizione un quadro aggiornato dei contrassegni effettivamente utilizzati, con controlli della sosta più efficienti, a tutto vantaggio dei residenti in regola.

Il rilascio/rinnovo delle abilitazioni per residenti sarà a pagamento solo per il secondo contrassegno del nucleo familiare, del terzo contrassegno e dei successivi.

La tariffa è di 60 euro per il secondo contrassegno e di 150 euro per il terzo e successivi.

I residenti già titolari di contrassegno per seconde e terze auto riceveranno a casa tramite servizio postale una comunicazione con tutte le indicazioni necessarie per il rinnovo online e per il relativo pagamento, che dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2023.

A prescindere dalla comunicazione in cartaceo, si potrà comunque procedere autonomamente con il rinnovo e il pagamento, accedendo alla piattaforma e seguendo le istruzioni.

Una volta fatta la richiesta di rinnovo sulla piattaforma, al richiedente sarà inviata una mail con un link per il pagamento tramite PagoPA.

Sarà necessario stampare in autonomia dal portale online il contrassegno cartaceo con la scadenza rinnovata, di cui è obbligatoria l’esposizione sul cruscotto della vettura.

Per il rinnovo delle abilitazioni ztl/zsc riservate alle categorie professionali, si ricorda che il pagamento potrà essere effettuato solo dopo la validazione della richiesta da parte degli uffici e l’invio di una mail con le indicazioni per il versamento.

E’ esente dal pagamento della tariffa residente, il soggetto residente che abbia attivato per l’anno in corso, sul medesimo veicolo, anche un’abilitazione annuale per la categoria Medici e ostetriche, Medici veterinari, Giornalisti, Agenti e rappresentanti di commercio, Agenzie marittime e case di spedizione, Agenzie investigative, Imprese aventi esigenze di utilizzo costante del mezzo privato e Autoscuole con sede nelle zone regolamentate.

Considerato il tempo necessario per l’espletamento della pratica, il Comune invita chi non abbia ancora provveduto a presentare prima possibile la richiesta online, in modo che il relativo rilascio possa concludersi entro il 31 marzo.

L’ufficio Mobilità del Comune di Livorno ha pubblicato una pagina con le “domande frequenti” sull’utilizzo della nuova piattaforma online.

Per altri quesiti o chiarimenti è possibile scrivere a permessi@comune.livorno.it

