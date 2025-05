Home

31 Maggio 2025

Livorno 31 maggio 2025 Contrasto allo spaccio: tunisino denunciato e 5 persone segnalate come assuntori

I Carabinieri della Compagnia di Livorno, hanno effettuato dei controlli con l’impiego di pattuglie delle dipendenti Stazioni, nonché con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, con particolare attenzione alle zone più sensibili dei quartieri Garibaldi, San Marco e Buontalenti.

Nel corso di tali attività, un 30enne tunisino è stato controllato in piazza Garibaldi e denunciato per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio poiché trovato in possesso, all’esito di perquisizione personale dettata dai suoi precedenti e dall’atteggiamento visibilmente irrequieto alla vista dei militari, di 6 grammi di hashish e 115 euro in banconote di vario taglio verosimile provento dello spaccio della predetta sostanza. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti all’A.G. di Livorno.

L’operazione si è estesa anche ai luoghi di aggregazione giovanile, con controlli pedonali mirati all’esterno di locali pubblici del territorio. Ed è proprio lì che i militari hanno sorpreso quattro persone, cinque uomini e una donna di età compresa tra i 25 e i 50 anni, in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina compatibili con l’uso personale, segnalandole tutte alla Prefettura di Livorno come assuntori di droga.