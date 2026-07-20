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Contratto Liberty Magona – Trastee, Fiom: esulteremo quando tutti i lavoratori torneranno effettivamente al lavoro

Piombino

20 Luglio 2026

Contratto Liberty Magona – Trastee, Fiom: esulteremo quando tutti i lavoratori torneranno effettivamente al lavoro

Piombino (Livorno) 20 luglio 2026

“Oggi a Piombino presso la sede di Confindustria si è tenuto un incontro tra i sindacati e i rappresentanti aziendali di Liberty Magona e Trasteel. Al tavolo ci è stato comunicato che entro fine luglio sarà firmato il contratto di affitto degli impianti di Liberty Magona a Trasteel. L’intesa – hanno comunicato le aziende – dovrebbe diventare effettiva a settembre: nel frattempo bisognerà infatti attendere tutte le verifiche in tema di golden power e antitrust.

L’intesa prevede inoltre che gli attuali 371 dipendenti di Liberty Magona mantengano tutti il proprio livello retributivo, l’inquadramento, la mansione, l’anzianità e tutto quanto previsto dagli accordi di secondo livello. Positivo inoltre che Trasteel abbia comunicato l’intenzione di voler continuare ad avvalersi dei 58 interinali attualmente operativi presso Liberty Magona.

Come Fiom-Cgil abbiamo inoltre chiesto e ottenuto la disponibilità di Trasteel a valutare il mantenimento di tutte le collaborazioni con le aziende dell’indotto.

L’affitto degli impianti – è stato riferito al tavolo – dovrà terminare al massimo entro il 31 dicembre 2027: l’auspicio è che entro questa data Trasteel possa arrivare all’acquisto definitivo degli impianti. Nel frattempo l’azienda ha dichiarato che si impegnerà a riconquistare progressivamente quote di mercato.

La notizia dell’imminente firma del contratto di affitto è sicuramente positiva: come Fiom-Cgil però potremo davvero esultare soltanto quando la produzione potrà riprendere regolarmente cosicchè tutti i lavoratori potranno tornare effettivamente al lavoro”.

Mauro Macelloni (segreteria Fiom-Cgil Livorno)